Ελληνικά αεροδρόμια: Τι κρύβεται πίσω από τις καθυστερήσεις πτήσεων – Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εξηγούν στο DEBATER

Σε ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα έχουν εξελιχθεί οι πολύωρες καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια, φαινόμενο που επαναλαμβάνεται και φέτος.

Χιλιάδες ταξιδιώτες κι ενώ οδεύουμε προς την κορύφωση της τουριστικής περιόδου βρίσκονται καθημερινά με καθυστερήσεις πτήσεων, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, μάλιστα να τοποθετεί την Ελλάδα στην τρίτη θέση.

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Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, το Eurocontrol αναφέρει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Από αυτές:

-το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών

-το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας

Στην πρώτη θέση της λίστας φιγουράρει η Γαλλία και στη δεύτερη η Ισπανία, με τις καθυστερήσεις να επηρεάζουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο αεροναυτιλίας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, Παναγιώτης Ψαρρός, μιλώντας στο DEBATER τόνισε πως «υπάρχουν καθυστερήσεις, ωστόσο το ποσοστό που παρουσιάζεται δεν είναι σωστό και η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο αποτυπώνεται».

Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται τις πρωινές ώρες, όταν η ζήτηση ξεπερνά τη διαθέσιμη δυναμικότητα. «Για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 35 αναχωρήσεις, ενώ τις Παρασκευές προγραμματίζονται ακόμη και 45. Η καθυστέρηση ξεκινά από εκεί και στη συνέχεια μεταφέρεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε.

Ο κ. Ψαρρός σημείωσε ακόμη ότι μία από τις προτάσεις που θα κατατεθούν είναι η αυστηροποίηση της τήρησης των slots.

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«Αν υπάρχει καθυστέρηση, θα πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο στην αεροπορική εταιρεία. Οι αεροπορικές τοποθετούν τις πτήσεις στις ώρες που τις εξυπηρετούν, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά το σύστημα», υπογράμμισε.

Εκτός από την αυξημένη διέλευση αεροσκαφών από τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβαρυντικά λειτουργούν και οι περιορισμοί στη χωρητικότητα και στη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

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Διευρυμένη σύσκεψη το απόγευμα για τις καθυστερήσεις των πτήσεων

Το ζήτημα και η επίλυσή απασχολεί τους αρμόδιους φορείς της χώρας (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), οι οποίοι έχουν συγκαλέσει σύσκεψη για σήμερα στις 16:00 το απόγευμα.

Σε αυτή θα συμμετέχουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι εκπρόσωποι του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και των δύο εγχώριων αεροπορικών Aegean και Sky Express.

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Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα τεθούν τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, με στόχο να βρεθεί λύση, με τους αρμόδιους να επισημαίνουν ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας των πτήσεων.