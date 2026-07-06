Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια: Κομφούζιο με τα στοιχεία Eurocontrol και ΥΠΑ – Τι κρύβεται πίσω από την αύξηση της μέσης αναμονής στις πτήσεις

Σοβαρή απορία προκαλεί στην αεροπορική αγορά η αύξηση των καθυστερήσεων κατά 63% σε σχέση με πέρυσι στην Ελλάδα εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής σεζόν.

Σύμφωνα με το Eurocontrol (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας), στο πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης (3η θέση) βρίσκεται η Ελλάδα ως προς την συνέπεια στο πρόγραμμα, ενώ σύσκεψη πραγματοποιείται το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) από τα αρμόδια όργανα με σκοπό να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην καρδιά του καλοκαιριού. Στη σύσκεψη συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς: ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), AEGEAN και SKY express.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, Παναγιώτης Ψαρρός, μιλώντας στο DEBATER τόνισε πως «υπάρχουν καθυστερήσεις, ωστόσο το ποσοστό που παρουσιάζεται δεν είναι σωστό και η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο αποτυπώνεται».

Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται τις πρωινές ώρες, όταν η ζήτηση ξεπερνά τη διαθέσιμη δυναμικότητα. «Για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 35 αναχωρήσεις, ενώ τις Παρασκευές προγραμματίζονται ακόμη και 45. Η καθυστέρηση ξεκινά από εκεί και στη συνέχεια μεταφέρεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε.

Ο κ. Ψαρρός σημείωσε ακόμη ότι μία από τις προτάσεις που θα κατατεθούν είναι η αυστηροποίηση της τήρησης των slots.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των πτήσεων γίνεται με βάση το capacity που ορίζει η Πολιτική Αεροπορία, με τις εταιρείες να διατείνονται ότι τηρούν τις οδηγίες και δεν ξεφεύγουν από τα όρια. Πρακτικά αποδίδουν το πρόβλημα στην διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και όχι τόσο στην εποχιακή ζήτηση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Πάντως γειτονικές χώρες (όπως π.χ. η Τουρκία) που επίσης υποδέχονται υψηλές τουριστικές ροές αυτή την εποχή δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο εύρος καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν μειωμένος κατά 31,77% τον Ιούνιο, ενώ η μέση καθυστέρηση ανά πτήση στο FIR Αθηνών υπολογίζεται στα 2,26 λεπτά. Σχολιάζει δε σε ανακοίνωσή της ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. «Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές και ενισχυμένες, όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή», εξηγεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία είναι οι χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις τον Ιούνιο. Η Γαλλία καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων, συγκεντρώνοντας το 29% του συνόλου, ενώ ακολουθεί η Ισπανία, η οποία αντιπροσωπεύει το 21% των συνολικών καθυστερήσεων και κατόπιν η Ελλάδα μες 13%. Στη συνέχεια ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 11% και η Γερμανία με 9% συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα.

Συνολικά, η συνέπεια των αφίξεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο διαμορφώνεται στο 71%, ενώ στις αναχωρήσεις φτάνει στο 64%, ποσοστά που αντικατοπτρίζουν τη σημαντική καθυστέρηση που σημειώνεται στα αεροδρόμια της Ευρώπης εν μέσω τουριστικής σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η μέση καθυστέρηση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ήταν κατά μέσο όρο 3,67 λεπτά, αυξημένη κατά 29% συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα ενώ συνολικά καθυστέρησαν 53,940 πτήσεις, δηλαδή το 22% του συνόλου των πτήσεων εντός Ευρώπης.

Διευρυμένη σύσκεψη το απόγευμα για τις καθυστερήσεις των πτήσεων

Το ζήτημα και η επίλυσή απασχολεί τους αρμόδιους φορείς της χώρας (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), οι οποίοι έχουν συγκαλέσει σύσκεψη για σήμερα στις 16:00 το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτή θα συμμετέχουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι εκπρόσωποι του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και των δύο εγχώριων αεροπορικών Aegean και Sky Express.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης θα τεθούν τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, με στόχο να βρεθεί λύση, με τους αρμόδιους να επισημαίνουν ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας των πτήσεων.