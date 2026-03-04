Μακρόν: «Η Χεζμπολάχ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε το βράδυ της Τετάρτης (04.03), τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ζοζέφ Αούν και τον Ναουάφ Σαλάμ, με αντικείμενο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης.

Στη διάρκεια των συνομιλιών, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τη Χεζμπολάχ να τερματίσει άμεσα τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και άλλων περιοχών, ενώ από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ζήτησε να αποφευχθεί οποιαδήποτε χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μακρόν

«Σήμερα συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu, καθώς και με τον πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun και τον πρωθυπουργό Nawaf Salam, για να συζητήσουμε την κατάσταση στον Λίβανο, η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία.

Επανέλαβα την ανάγκη η Hezbollah να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και πέραν αυτού. Αυτή η στρατηγική κλιμάκωσης αποτελεί σοβαρό λάθος που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, κάλεσα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να διαφυλάξει την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να αποφύγει μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση. Είναι σημαντικό τα εμπλεκόμενα μέρη να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Γαλλία θα συνεχίσει, μαζί με τους εταίρους της, να στηρίζει τις προσπάθειες των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν πλήρως τα κυριαρχικά τους καθήκοντα και να τερματίσουν την απειλή που θέτει η Hezbollah. Je me suis entretenu ce jour avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi qu'avec le Président de la République libanaise Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, pour évoquer la situation au Liban, qui est très préoccupante.



Απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στον νότιο Λίβανο, η Γαλλία θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για να στηρίξει τους εκτοπισμένους Λιβανέζους.

Η αλληλεγγύη μας προς τον λιβανέζικο λαό και η δέσμευσή μας για τη σταθερότητα στην περιοχή παραμένουν στο επίκεντρο της δράσης μας».