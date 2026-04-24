Μεξικό: Φρικτή δολοφονία 27χρονης μέσα στο σπίτι της από την πεθερά της (Βίντεο)

Μια φρικτή δολοφονία σημειώθηκε στο Μεξικό όταν η 27χρονη Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ έπεσε νεκρή μέσα στο σπίτι της από την πεθερά της.

Σύμφωνα με την Dailymail η 27χρονη δέχθηκε 12 πυροβολισμούς στο πρόσωπο, τον λαιμό και το κεφάλι μέσα στο σπίτι της από την 63χρονη πεθερά της Έρικα Ερέρα.

Το σοκαριστικό βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την μεξικανική εφημερίδα Reforma, έδειχνε τον σύζυγο της Καρολίνα, Αλεχάντρο Γκόμεζ, να αντιδρά στους φερόμενους πυροβολισμούς.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Αλεχάντρο μπήκε στο πλάνο του βίντεο κρατώντας το οκτάμηνο μωρό τους, ρωτώντας τη μητέρα του στα ισπανικά: «Τι ήταν αυτό; Τι τρελό πράγμα έκανες;». H Ερέρα απάντησε: «Τίποτα. Με θύμωσε».

Ο άνδρας τη ρώτησε ξανά ήρεμα: «Τι σου συμβαίνει; Είναι η οικογένειά μου», με την Ερέρα να του απαντάει «είσαι δικός μου και σε έκλεψε».

Η Καρολίνα στέφθηκε Μις Έφηβες Υφήλιος για την Μπάχα Καλιφόρνια το 2017 σε ηλικία 18 ετών, προτού φύγει από την μεξικανική πολιτεία για να μετακομίσει στην πρωτεύουσα της χώρας.

Από τότε, εργάστηκε ως influencerκαι δημιουργός περιεχομένου, που μοιράζεται βίντεο από την καθημερινότητά της, τα ταξίδια της και τη μόδα της.