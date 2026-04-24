Ιράν: O Αραγτσί δεν έχει προγραμματίσει συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Ισλαμαμπάντ

Δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τους Αμερικανούς στο Ισλαμαμπάντ, όμως το Πακιστάν μπορεί να μεταφέρει τις ανησυχίες του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην αμερικανική πλευρά, ανέφερε ένας δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν στον ιστότοπο του μέσου αυτού.

Ο Αραγτσί έφτασε απόψε στο Ισλαμαμπάντ και το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης προκειμένου να συζητήσει «τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή καθώς και τις εν εξελίξει προσπάθειες για την ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα».

Στην ανακοίνωση αυτή δεν γίνεται καμία αναφορά για επαφές του Αραγτσί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έγραψε ότι θα επισκεφθεί το Πακιστάν, το Ομάν και τη Ρωσία, για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας ότι οι γείτονες του Ιράν παραμένουν «η προτεραιότητα της Τεχεράνης».