LIVE η συζήτηση Μητσοτάκη με Μακρόν στην Ρωμαϊκή αγορά

Λίγη ώρα μετά την άφιξη του στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή αγορά το απόγευμα της Παρασκευής 24/4.

Συγκεκριμένα, οι δυο ηγέτες θα συζητήσουν στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη: Ο δρόμος προς το Αύριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIVE η εκδήλωση

«Αυτή η στιγμή, μπορεί να είναι η στιγμή της Ευρώπης. Όλοι στον κόσμο κατανοούν ότι επικρατεί μία παγκόσμια αταξία και πρώτη δύναμη είναι οι ΗΠΑ. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύμμαχο αλλά κάποιες χώρες δεν είναι σίγουρο για αυτό. Πού βρίσκεται η ΕΕ αυτή τη στιγμή; Είναι χώρος αξιοπιστίας και προβλεψιμότητας και αυτό έχει μεγάλη αξία. Όταν έχουμε εταίρους τους υποστηρίζουμε» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος της Γαλλίας μετά από ερώτηση του διευθυντή της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Αλέξη Παπαχελά σχετικά με το αν έχει νόημα η Ευρώπη σήμερα για να προσθέσει:

«Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεισφέραμε με συστήματα αεράμυνας. Προσφέραμε Ραφάλ. Και συμβάλλαμε από την πρώτη ημέρα στην άμυνα χωρών του Κόλπου. Στη γενική εικόνα, στην Ευρώπη, όταν είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μία πολύ σημαντική δύναμη. Είμαστε υποστηρικτές του ΝΑΤΟ. Βελτιώσαμε τις σχέσεις μας Ελλάδα και Γαλλία μέσω των χρηματιστηρίων».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «συμφωνώ με τον πρόεδρο Μακρόν ότι οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική, είχαμε και περιόδους επανάπαυσης. Πρώτον πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας. Είμαστε απτή απόδειξη του τι εννοούμε. Τη συμφωνία αυτή θα την ανανεώσουμε βεβαίως. Το θέμα είναι να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια για την Άμυνα και να ενθαρρύνουμε το οικοσύστημα της Άμυνας στην Ευρώπη.

Η δεύτερη πρόκληση αφορά την ανταγωνιστικότητα. Είμαστε μια μεγάλη εμπορική δύναμη. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν όλοι δράσουμε ενωμένοι, χάρη στην εσωτερική αγορά. Έχουμε όμως προκλήσεις την ενέργεια, μία κατακερματισμένη αγορά, θα μπορούσαμε εκεί να γίνουμε πολύ πιο ανταγωνιστικοί.

Κάποιοι φίλοι είναι πιο συντηρητικοί ως προς τα δημοσιονομικά. Πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκούς πόρους για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θυμηθείτε, η Α. Μέρκελ ήταν κατά της επιπλέον χρηματοδότησης μέχρι που άλλαξε γνώμη. Ας κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Παραμένω αισιόδοξος, αυτό το σημείο καμπής είναι ευκαιρία. Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο το κατανοεί αυτό, αλλά η Ευρώπη δεν κινείται πάντοτε με την προσδοκώμενη ταχύτητα».

Εμανούελ Μακρόν: To πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Μακρόν θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος εν συνεχεία θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύριο, Σάββατο στις 10.00 το πρωί ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» στην αποβάθρα 12 στο λιμάνι του Πειραιά.

Στις 11.30 ο Γάλλος Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».