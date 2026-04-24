Tasnim: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν πλοίο, ύποπτο για συνεργασία με την Αμερική

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβαν πλοίο, ύποπτο για συνεργασία με την Αμερική.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα θεωρήθηκε ύποπτο για συνεργασία με τον «αμερικανικό τρομοκρατικό στρατό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη τη διάρκεια της έρευνας και της παρακολούθησης των πληροφοριών του Ναυτικού του IRGC τους τελευταίους έξι μήνες, το πλοίο πραγματοποίησε πολλά ταξίδια σε αμερικανικά λιμάνια και κατασχέθηκε από το Ναυτικό του IRGC λόγω αγνόησης των προειδοποιήσεων και πολυάριθμων ναυτικών παραβιάσεων.