S&P Global Ratings: Παραμένει στο BBB η Ελλάδα με σταθερές τις προοπτικές

Η Ελλάδα παρέμεινε στη βαθμίδα BBB σύμφωνα με την αξιολόγηση της S&P Global Ratings όπως έγινε γνωστή το βράδυ της Παρασκευής 24/4.

Η συγκεκριμένη απόφαση θεωρείτο αναμενόμενη δεδομένης της συγκυρίας αλλά και της γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η απόφαση αυτή διατηρεί την Ελλάδα εντός της επενδυτικής κατηγορίας. Πλέον, απομένει η ετυμηγορία της Fitch Ratings, που ακολουθεί στις 8 Μαΐου.

Να θυμίσουμε, ότι ήδη η Morningstar DBRS διατήρησε την Ελλάδα στο «BBB» με σταθερό outlook στις αρχές Μαρτίου, ενώ λίγο αργότερα στην ίδια γραμμή κινήθηκαν τόσο η Moody’s, διατηρώντας την αξιολόγηση στο «Baa3» με σταθερές προοπτικές, όσο και η Scope, η οποία επιβεβαίωσε το «BBB» με σταθερό outlook.