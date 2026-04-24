Με καθυστέρηση η άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα – Το πρόγραμμα του Γάλλου προέδρου

Με καθυστέρηση αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Παρασκευής 24/4 στην Αθήνα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται στις 18:45 στην Αθήνα, ενώ θα μεταβεί άμεσα σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βράδυ της Παρασκευής 24/4 ο πρόεδρος της Γαλλίας θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

Το πρόγραμμα του Εμανουέλ Μακρόν το Σάββατο 25/4

Το πρωί του Σαββάτου ο Μακρόν θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, γύρω στις 11 το πρωί, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο». Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.