Έφτασε στην Ελλάδα ο Εμανουέλ Μακρόν – Τον υποδέχθηκε ο Χατζηδάκης

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής 24/4 ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα το αεροσκάφος που μετέφερε τον Γάλλο πρόεδρο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να τον υποδέχεται.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας άμεσα μπήκε στο αυτοκίνητο που τον περίμενε και θα μεταβεί σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βράδυ της Παρασκευής 24/4 ο πρόεδρος της Γαλλίας θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

Το πρόγραμμα του Εμανουέλ Μακρόν το Σάββατο 25/4

Το πρωί του Σαββάτου ο Μακρόν θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, γύρω στις 11 το πρωί, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο». Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.