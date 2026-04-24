Άγιος Δημήτριος: «Για μια γυναίκα πλακωθήκανε» λέει ο παππούς του 20χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου

Σε όσα συνέβησαν με αποτέλεσμα ένα 27χρονο παλικάρι στον Άγιο Δημήτριο να χάσει τη ζωή του μίλησε ο παππούς του 20χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Βαγγέλη Γκούμα και το STAR ο παππούς του 20χρονου ανέφερε ότι «για μια γυναίκα πλακωθήκανε και μαχαιρωθήκανε και έφαγε ο άλλος μια στην καρδιά. Είμαστε όλοι χάλια. Εγώ έχω τρελαθεί, μου είχε στρίψει κι εμένα, τι να κάνω;».

Από την πλευρά της, η γιαγιά του 20χρονου είπε «Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Τι να πω…».

Άγιος Δημήτριος: Οι σοκαριστικοί διάλογοι ανάμεσα στον 20χρονο και τον 27χρονο

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για την δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο με τους τέσσερις συλληφθέντες να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4).

Μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, ο 20χρονος δολοφόνος αντάλλαξε μηνύματα με την 20χρονη φίλη του όπου αρχικά απέφυγε να της αποκαλύψει την δολοφονική επίθεση στον 27χρονο. Ή ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, γνώριζε για το ραντεβού των δύο καθώς όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος ο δράστης έγινε με πρωτοβουλία του θύματος.

Ο δράστης θέλησε να ζητήσει συγνώμη από την οικογένεια, εμφανίστηκε μετανιωμένος και απέδωσε την δολοφονία στην ¨κακή στιγμή” τονίζοντας, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα, ότι ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν.

Ο διάλογος του 27χρονου με τον δράστη

Κατά τις ίδιες πηγές, τα αίματα άναψαν όταν ο 27χρονος του είπε “θα σε γαμ****” με τον δράστη να του απαντάει “ποιον θα γαμ*** τώρα θα δεις”. Εκείνη την στιγμή ο 20χρονος έβγαλε ένα κρητικό μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών και τον κάρφωσε στην καρδιά.

Ο ίδιος, θέλοντας να κρύψει τα αποδεικτικά στοιχεία, πέταξε το μαχαίρι στην ταράτσα συγγενικού σπιτιού και το έβαλε κάτω από καλώδια του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Τι ισχυρίζεται ο 20χρονος φίλος του

Ο 21χρονος φίλος του δράστη είπε στους αστυνομικούς πως ο 20χρονος απλά του είπε να πάνε μία βόλτα στο πάρκο και ότι δεν γνώριζε για ραντεβού που κατάληξε σε τραγωδία. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του DEBATER, o 20χρόνος γνώριζε για το ραντεβού και πήγε εκεί για υποστήριξη σε “περίπτωση που ο 20χρονος δεν τα έβγαζε πέρα”, ενώ τόνισε πως “πήγα εκεί πέρα αλλά δεν ήξερα ότι θα έβγαζε μαχαίρι“.

Άγιος Δημήτριος: Τα μηνύματα με την 20χρονη

Μετά το φονικό περιστατικό, οι δύο νεαροί αποχώρησαν από το σημείο, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη και επέστρεψαν στο σπίτι. Στην συνέχεια, άφησαν το αυτοκίνητο και ο 20χρονος πήρε εκείνο του πατριού του. Το ίδιο βράδυ, η 20χρονη που βρέθηκε στο επίκεντρο της φονικής διαμάχης συναντήθηκε με τον νεαρό δράστη, τον 20χρονο φίλο του και την φίλη του.

Η ίδια φέρεται να γνώριζε για την συνάντηση του πρώην με τον νυν σύντροφο της και αντάλλαξαν μηνύματα αμέσως μετά το φονικό ραντεβού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα μηνύματα που αντάλλαξαν ο 20χρονος με την φίλη του δίστασε να της πει τι είχε συμβεί.

Αναλυτικά:

-20χρονη: τι έγινε;

-Δράστης: τον γ*****

-20χρονη: τι εννοείς;

-Δράστης: τίποτα ;τίποτα, δεν ήρθε τελικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην συνέχεια, πήγαν και οι τέσσερις σε ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη και οι κοπέλες δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί όταν συναντήθηκαν. Όταν όμως η είδηση δολοφονίας του νεαρού στο πάρκο Ασυρμάτου, δημοσιοποιήθηκε, ο 20χρονος αποκάλυψε τι είχε συμβεί και υπήρξε συζήτηση για το τι κάνουν

Το πρωί και οι τέσσερις πήγαν στα σπίτια τους, με τον 20χρονο να μεταβαίνει το απόγευμα της Πέμπτης (23.4) στην ΓΑΔΑ για να παραδοθεί.

Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 20χρονο και τις δύο 20χρονες

Στο μεταξύ, ποινική δίωξη εις βάρος του 18χρονου και των δύο κοριτσιών 20 ετών για υπόθαλψη εγκληματία άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Τα άτομα φέρεται να εμπλέκονται στο φονικό επεισόδιο που σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο πριν από δύο μέρες.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι τέσσερις συλληφθέντες έδωσαν τις πρώτες προανακριτικές καταθέσεις στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών και μεταφέρθηκαν σε στρατιωτικό εισαγγελέα, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί στο Ναυτικό.

Οι δικογραφίες χωρίστηκαν με τον 18χρονο και τις 20χρονες να αναμένεται να δικαστούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Στην συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.