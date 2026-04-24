Μακρόν: «Το “Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία” είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ» είπε στα ελληνικά (Βίντεο)

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το βράδυ της Παρασκευής 24/4 για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Γαλλίας αμέσως μετά τη συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν για το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η Προεδρία της χώρας. Παρών στο επίσημο γεύμα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το δείπνο ξεκίνησε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Γαλλίας, ενώ ακολούθησε η προσφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα προς τον Εμανουέλ Μακρόν. «Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα… Η επίσκεψή σας αντανακλά τους στενούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας, καθώς και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε πλήθος τομέων» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο ελληνικός και ο γαλλικός πολιτισμός συνομιλούν γόνιμα επί αιώνες, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από την αρχαιότητα και την ίδρυση ελληνικών πόλεων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου, όπως η Μασσαλία, η Νίκαια και η Αντίπολις (Αντίμπ), μέχρι την Αναγέννηση, όταν η Γαλλία υποδέχθηκε πρόσφυγες, λόγιους, καλλιτέχνες και εμπόρους, που διέφυγαν από τον Οθωμανικό ζυγό, μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, οι Έλληνες μεταλαμπάδευσαν στη Γαλλία το ελληνικό πνεύμα, τις τέχνες και τα γράμματα, στις ποικίλες ιστορικές εκφάνσεις τους.

Η δημιουργική αυτή συνύπαρξη επηρέασε τους μεγάλους Γάλλους διανοητές του Διαφωτισμού, οι ουμανιστικές ιδέες των οποίων ενέπνευσαν με τη σειρά τους όχι μόνο τους Γάλλους επαναστάτες το 1789, αλλά και τους Έλληνες που ξεσηκώθηκαν το 1821 για την κατάκτηση της ελευθερίας τους.

Στην επιτυχή έκβαση, άλλωστε, της Ελληνικής Επανάστασης και στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η Γαλλία συνέβαλε τα μέγιστα, ηθικά, υλικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Αργότερα, στον 20ο αιώνα, Ελλάδα και Γαλλία συναντήθηκαν εκ νέου σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, μαχόμενες πλάι-πλάι για την ελευθερία και την ειρήνη.

Στο διάστημα αυτό, η Γαλλία αποτέλεσε, ακόμα μία φορά, φυτώριο για Έλληνες διανοούμενους, επιστήμονες και καλλιτέχνες, οι οποίοι διέπρεψαν στο φιλόξενο και φιλελεύθερο περιβάλλον της. Δεν ξεχνάμε, επίσης, τη στήριξη της χώρας σας τόσο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974 και την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, όσο και κατά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Μέσα από αυτή την πορεία, το 2021, η παραδοσιακή ελληνο-γαλλική φιλία μετουσιώθηκε σε μια ουσιαστική συμμαχία. Έκτοτε, η πολυεπίπεδη συνεργασία μας ενισχύεται και επεκτείνεται διαρκώς, όπως θα καταδειχθεί και αύριο με την πληθώρα συμφωνιών που θα υπογραφούν.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που αναδύεται ραγδαία, όπου σταθερές δεκαετιών αμφισβητούνται και η διεθνής νομιμότητα βάλλεται πανταχόθεν, η ελληνο-γαλλική συμπόρευση αποτελεί υπόδειγμα συνεργασίας για όλη την Ευρώπη. Μίας Ευρώπης, που οφείλει πλέον να αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες, καθιστάμενη μία ισχυρή γεωπολιτική δύναμη. Διότι όπως πολύ σωστά είπατε πριν λίγα χρόνια, οι εποχές της ανεμελιάς αποτελούν παρελθόν.

Τον Φεβρουάριο συμπληρώθηκαν 4 έτη πολέμου στην ήπειρό μας. Η Ελλάδα επέδειξε από την πρώτη στιγμή και χωρίς κανέναν δισταγμό έμπρακτη αλληλεγγύη στην Ουκρανία, τηρώντας στάση αρχών. Απέναντι στον παρωχημένο αναθεωρητισμό και την ωμή βία της ισχύος, η Ελλάδα προτάσσει παντού και πάντα την προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως η απαγόρευση χρήσης ή απειλής χρήσης βίας, ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών και η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών.

Και δεν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 52 έτη από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η οποία άνοιξε μια χαίνουσα πληγή στο σώμα της Ευρώπης. Δεν ξεχνούμε ποτέ ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής από την οποία δεν πρόκειται να παραχθούν έννομα αποτελέσματα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη διαχρονικά υποστηρικτική στάση της Γαλλίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τις προσπάθειες για την εξεύρεση μίας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ενόσω ο πόλεμος εξακολουθεί να μαίνεται στην Ευρώπη, ένα ακόμα πολλαπλό μέτωπο έχει ανοίξει, από το 2023, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την περιφερειακή σταθερότητα αλλά και την ενεργειακή και οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης. Στη χαοτική σημερινή συγκυρία, θα ήθελα να εκπέμψω μήνυμα αυτοσυγκράτησης, σύνεσης, καθώς και συμπαράστασης, στα χιλιάδες αθώα θύματα του πολέμου, μεταξύ των οποίων είναι και οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής. Είναι σαφές ότι η λύση στα χρόνια προβλήματα της περιοχής δεν μπορεί παρά να προέλθει μέσα από τον διάλογο και τη διπλωματία.

Σε αυτό το περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, η Ευρώπη βιώνει πρωτόγνωρες προκλήσεις που δοκιμάζουν τη συνοχή της ως ένωσης κρατών, αλλά και την ανθεκτικότητα των ίδιων των κοινωνιών μας: το μεταναστευτικό, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η ενεργειακή επισφάλεια, η οικονομική αστάθεια, η άνοδος των άκρων, οι υβριδικές απειλές και η κλιματική κρίση συνιστούν συνθήκες που ενδεχομένως να ενταθούν τα προσεχή χρόνια.

Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του τις απειλές ούτε και να αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Η Ευρώπη, λοιπόν, οφείλει να κινηθεί ταχέως, με συντονισμένα βήματα, τόσο προς τη στρατηγική της αυτονομία, όσο και προς τη διεύρυνσή της, προκειμένου να διαδραματίσει τον ιστορικό της ρόλο, ως φάρος δημοκρατίας, ειρήνης και ευημερίας.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε, κατά τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες, αιώνες, η πορεία μας διασταυρώθηκε ξανά και ξανά. Σήμερα, χαράσσουμε συντεταγμένα τη σύμπλευσή μας, στη βάση κοινών αξιών, συμφερόντων και οράματος. Ελλάδα και Γαλλία μοιράζονται κοινές αντιλήψεις για τη διμερή τους σχέση, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και για την πορεία που η διεθνής κοινότητα οφείλει να ακολουθήσει στο μέλλον. Και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για τις ειρηνικές μάχες που καλούμαστε να δώσουμε μαζί.

Με τις σκέψεις αυτές, υψώνω το ποτήρι μου και εύχομαι σε εσάς και στον φίλο λαό της Γαλλίας, υγεία, ειρήνη και ευημερία».

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκινώντας την ομιλία του ανέφερε «Ελλάς Γαλλία συμμαχία» στα ελληνικά τονίζοντας ότι η φράση αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, ενώ είπε πως η Ευρώπη δίχως την Ελλάδα δεν θα ήταν η Ευρώπη.

Ποίοι έδωσαν το παρών στο δείπνο

Ανάμεσά στα άτομα που δίνουν το παρών είναι στελέχη του υπουργικού συμβουλίου (Χατζηδάκης, Πιερρακάκης, Δένδιας, Γεραπετρίτης, Μενδώνη, Θεοδωρικάκος κ.α.), η Ντόρα Μπακογιάννη, επιχειρηματίες, αλλά και η Γαλλίδα πρέσβης στην Αθήνα Λοράνς Οέρ, Γάλλοι διπλωμάτες και επιχειρηματίες.

Το Σάββατο στις 10.00 το πρωί ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» στην αποβάθρα 12 στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στις 11.30 ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Μακρόν θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».