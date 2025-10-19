Λούβρο: Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της ληστείας – Η υπόσχεση Μακρόν και τα κλεμμένα κοσμήματα

Σοκαρισμένη είναι η Γαλλία μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου με τις Αρχές της χώρας να έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στη σύλληψη των δραστών.

Αυτή, ήταν άλλωστε και η υπόσχεση που έδωσε ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν στο πρώτο του μήνυμα μετά από όσα συνέβησαν. «Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε επειδή αποτελεί μέρος της ιστορίας μας. Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη », δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στο X.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό, μιλώντας στο BFM TV, ανέφερε ότι «περίπου εξήντα ερευνητές» κινητοποιήθηκαν και διαβεβαίωσε τις αρχές για την «απόλυτη αποφασιστικότητα» να βρουν τους κλέφτες. Χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, η Λορ Μπεκό «δεν έχει καμία αμφιβολία ότι (το μουσείο) θα μπορέσει να ανοίξει ξανά» τις «επόμενες ημέρες», με τα τεχνικά ευρήματα να φαίνονται «πλέον ολοκληρωμένα», πρόσθεσε.

Λούβρο: Οι συναγερμοί όντως «ενεργοποιήθηκαν» και «πέντε πράκτορες» παρενέβησαν

Κατά τη στιγμή της διάρρηξης, οι συναγερμοί, που βρίσκονταν στο εξωτερικό παράθυρο της γκαλερί Απόλλων καθώς και στις δύο προθήκες υψίστης ασφαλείας, «ενεργοποιήθηκαν» κατά τη στιγμή της διάρρηξης, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού.

«Οι πέντε υπάλληλοι του μουσείου, που ήταν παρόντες στην αίθουσα και στους παρακείμενους χώρους, παρενέβησαν αμέσως» για να ειδοποιήσουν την αστυνομία και να διασφαλίσουν την εκκένωση του κοινού, διαβεβαίωσε επίσης το υπουργείο, το οποίο επαίνεσε τον «επαγγελματισμό» τους.

Χάρη στην παρέμβασή τους, «οι εγκληματίες τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω τον εξοπλισμό τους», σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Λούβρο: Τα οκτώ «ανεκτίμητα» αντικείμενα που κλάπηκαν από τη ληστεία στο Μουσείο

Οκτώ «ανεκτίμητα» αντικείμενα που κλάπηκαν σε μια τολμηρή ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έγιναν γνωστά από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού.

Ένα ένατο αντικείμενο κλάπηκε αλλά ανακτήθηκε επί τόπου, δήλωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού, ενώ όπως δήλωσε ένας ντετέκτιβ έργων τέχνης στο Sky News, η αστυνομία αντιμετωπίζει «έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο» για να βρει τα άλλα αντικείμενα προτού αποσυναρμολογηθούν και λιώσουν.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι τα αντικείμενα που κλάπηκαν ήταν:

1.Τιάρα από το σκηνικό της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

2.Κολιέ από το σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρίας-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

3.Σκουλαρίκι, από το ζευγάρι που ανήκει στο σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρίας-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

4.Κολιέ με σμαράγδι από το σετ Empress Marie Louise

5.Ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ Empress Marie Louise

6.Καρφίτσα γνωστή ως «καρφίτσα λειψανοθήκης»

7.Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

8.Μεγάλη καρφίτσα σε σχήμα κορσάζ με φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Η γαλλική έκδοση Le Parisien είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ήταν σπασμένο.

Μουσείο του Λούβρου: Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική ληστεία – Καρέ καρέ οι κινήσεις ενός από τους δράστες

Ένα βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις ενός από τους δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο από το BFMTV φαίνεται ένας άνδρας με κίτρινο γιλέκο να κόβει με έναν τροχό μια προθήκη προκειμένου να κλέψει αυτό που έχει μέσα. Μάλιστα, στο βάθος του βίντεο διακρίνονται επισκέπτες που βρισκόντουσαν στον χώρο.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA— BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Λούβρο: Το χρονικό της ληστείας στο Μουσείο

Κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί, εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής ληστείας, οι δράστες της οποίας έχουν διαφύγει.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30 – 10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με τη κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε «κοντά» στο μουσείο, ανακοίνωσε το μεσημέρι η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, προσθέτοντας πως βρίσκεται «υπό αξιολόγηση».

Αν και η υπουργός αρνήθηκε να διευκρινίσει για ποιο κόσμημα πρόκειται, η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας. Όπως σημείωσε η εφημερίδα, το κόσμημα έχει σπάσει.

Οι επισκέπτες του μουσείου, που είχε ανοίξει στις 09:00, απομακρύνθηκαν γρήγορα «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», δήλωσε η διεύθυνση του Λούβρου στο AFP.

Η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικά μέσα πως οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά».

Από την πλευρά της η Ντατί επεσήμανε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1 ότι «είδαμε κάποιο υλικό» από κάμερες ασφαλείας. «Δεν στοχοθετούν ανθρώπους, εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο», εξήγησε.