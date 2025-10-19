Συναγερμός στο Παρίσι: Ληστεία στο μουσείο του Λούβρου – Άρπαξαν 9 κομμάτια από συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα

Ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, ανακοίνωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού στο X, με το μουσείο να ανακοινώνει ότι έκλεισε για «εξαιρετικούς λόγους».

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ρασίντα Ντατί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες της ληστείας ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Εισήλθαν στο μουσείο από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, και χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στη γκαλερί του Απόλλωνα — τον χώρο που είχαν στοχεύσει. Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν στο εσωτερικό, ενώ ο τρίτος έμεινε έξω για να φυλάει τσίλιες.

Οι δράστες άρπαξαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας, ανάμεσά τους κολιέ, διαδήματα και καρφίτσες. Πηγή από το Λούβρο ανέφερε ότι το διάσημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής με βάρος άνω των 140 καρατίων, δεν εκλάπη. Η συνολική αξία της λείας δεν έχει ακόμα υπολογιστεί.

Voilà une partie du butin volé au Louvre.

On peut compter sur l'état sécuritaire lamentable de notre pays pour que ce genre d'événement se reproduise. #Louvre pic.twitter.com/HtsvQW8oPZ— HchouneA (@toinoune_62) October 19, 2025

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνες, ενώ το μουσείο παραμένει κλειστό. Από τη ληστεία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το Λούβρο, το δημοφιλέστερο μουσείο του κόσμου, υποδέχθηκε το 2024 περίπου 9 εκατομμύρια επισκέπτες, εκ των οποίων το 80% προερχόταν από το εξωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατή η άμεση επικοινωνία με το μουσείο, σημείωσε το AFP.

Αντίδραση υπήρξε και από το ίδιο το μουσείο, το οποίο προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025



