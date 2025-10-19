Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Μακρόν για τη ληστεία στο Λούβρο: «Τα έργα θα βρεθούν και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Το μήνυμα του προέδρου της Γαλλίας

Μακρόν για τη ληστεία στο Λούβρο: «Τα έργα θα βρεθούν και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έστειλε το δικό του μήνυμα για την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε επειδή αποτελεί μέρος της ιστορίας μας. Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη », δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στο X.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι: «Γίνονται τα πάντα, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού. Το έργο Louvre Nouvelle Renaissance, το οποίο ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, προβλέπει αυξημένη ασφάλεια. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας».

