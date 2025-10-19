Μακρόν για τη ληστεία στο Λούβρο: «Τα έργα θα βρεθούν και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έστειλε το δικό του μήνυμα για την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί επίθεση σε μια κληρονομιά που αγαπάμε επειδή αποτελεί μέρος της ιστορίας μας. Θα ανακτήσουμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη », δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στο X.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

Πρόσθεσε μάλιστα ότι: «Γίνονται τα πάντα, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την ηγεσία της εισαγγελίας του Παρισιού. Το έργο Louvre Nouvelle Renaissance, το οποίο ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, προβλέπει αυξημένη ασφάλεια. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας».