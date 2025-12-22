Λούβρο: Νέες αποκαλύψεις για την «κλοπή του αιώνα» – Πάνω από 8.000 διαμάντια στη λεία των δραστών

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου, σχετικά με τα αντικείμενα που κλάπηκαν αλλά και για την έρευνα που ακολούθησε, η οποία η αστυνομία την χαρακτήρισε εξαιρετικά πολύπλοκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου BFMTV, οι δύο βασικοί ύποπτοι για την κλοπή, γνωστοί με τις κωδικές ονομασίες XH1 και XH2, είναι αυτοί που φαίνεται να εισέβαλαν στη Γκαλερί Απόλλωνα του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου

Στις 09:34 το πρωί σημειώθηκε η διάρρηξη, όταν οι δράστες έσπασαν παράθυρο της γκαλερί, όπου φορώντας κουκούλες, γάντια και κράνη, εισέβαλαν στο μουσείο και άρπαξαν τα κοσμήματα τα οποία έκρυψαν σε τσάντα και στις τσέπες τους. Όλη η επιχείρηση κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά.

Η λεία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ αφού οι δράστες απέσπασαν συνολικά 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, που κοσμούσαν 8 ιστορικά κοσμήματα του μουσείου.

Μετά τη διάρρηξη, οι δύο άνδρες απέδρασαν με τη βοήθεια συνεργών που τους περίμεναν δίπλα στον Σηκουάνα και διέφυγαν με σκούτερ, αφήνοντας πίσω τους ένα ανυψωτικό όχημα, το οποίο είχαν προσπαθήσει να κάψουν, χωρίς επιτυχία. Μέσα σε αυτό, οι Αρχές εντόπισαν την αρχική πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, το οποίο είχε κλαπεί νωρίτερα.

Τι έδειξαν οι έρευνες

Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς στην περιοχή του Aubervilliers, απ’ όπου φαίνεται να ξεκίνησε ο σχεδιασμός της επιχείρησης. Οι κινήσεις των οχημάτων και των σκούτερ καταγράφηκαν από κάμερες σε διάφορα σημεία της πόλης και των προαστίων.

Ο βασικός ύποπτος, Abdoulaye N., 39 ετών (XH1), συνελήφθη στις 25 Οκτωβρίου στο Aubervilliers, αφού εντοπίστηκε το DNA του σε προθήκη του μουσείου. Αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή του, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε, υποστηρίζοντας ότι είχε στρατολογηθεί δύο ημέρες πριν, πιστεύοντας πως επρόκειτο για «μια απλή διάρρηξη» έναντι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Ο δεύτερος ύποπτος, Ayed G. (XH2), συνελήφθη την ίδια ημέρα στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία. Και εκείνος φέρεται να παραδέχθηκε ότι μπήκε στη γκαλερί, δηλώνοντας όμως πως τα κοσμήματα τού αφαιρέθηκαν αμέσως μετά τη διαφυγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, των οποίων τα στοιχεία εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ DNA τρίτου άνδρα βρέθηκε στο ανυψωτικό όχημα. Και οι τέσσερις ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί.

Τα κλεμμένα κοσμήματα είναι ακόμη άφαντα αφού δεν έχουν εντοπιστεί και παραμένει άγνωστο το αν έχουν πουληθεί, διαλυθεί ή παραμένουν κρυμμένα.