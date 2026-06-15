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ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Στρατηγικό βομβαρδιστικό συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στη Σιβηρία – Επέζησε το πλήρωμα

Τι ανέφεραν οι Αρχές

Ρωσία: Στρατηγικό βομβαρδιστικό συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στη Σιβηρία – Επέζησε το πλήρωμα
RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE
DEBATER NEWSROOM

Ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το υπουργείο τόνισε ότι το πλήρωμα πρόλαβε να εκτιναχθεί και επέζησε της συντριβής.

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Μη επαληθευμένα πλάνα του δυστυχήματος που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αεροπλάνο να πέφτει προς μια πυκνή δασώδη περιοχή κοντά στις όχθες του ποταμού Ανγκάρα, και μετά να υψώνεται μια τεράστια στήλη καπνού.

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