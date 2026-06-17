Τέξας: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε αεροδρόμιο – Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ όταν ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna 680 Citation Latitude συνετρίβη στο Τέξας κατά τη διαδικασία προσέγγισης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λαρέντο.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο του Μεξικού και πλησίαζε τον προορισμό του όταν όταν σημειώθηκε το δυστύχημα υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες. Σε εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, διασώστες διακρίνονται να σπάνε το παράθυρο του πιλοτηρίου προκειμένου να μπουν στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

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Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Από τη συντριβή ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ οι υπόλοιποι πέντε απεγκλωβίστηκαν και διασώθηκαν. A Cessna 680 Citation Latitude arriving from Los Cabos International Airport crashed while on approach to Laredo International Airport earlier today. Emergency crews rushed to the scene and were seen breaking the cockpit window to rescue those on board. pic.twitter.com/Hf1pBWPyTU— Breaking911 (@Breaking911) June 17, 2026

Η έρευνα για τις συνθήκες που έγινε το αεροσκάφος συνετρίβη στο Τέξας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές της περιοχής.