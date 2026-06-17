Τέξας: Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε αεροδρόμιο – Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών
Ένας νεκρός και 5 τραυματίες
Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ όταν ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Cessna 680 Citation Latitude συνετρίβη στο Τέξας κατά τη διαδικασία προσέγγισης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λαρέντο.
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο του Μεξικού και πλησίαζε τον προορισμό του όταν όταν σημειώθηκε το δυστύχημα υπό άγνωστες έως τώρα συνθήκες. Σε εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, διασώστες διακρίνονται να σπάνε το παράθυρο του πιλοτηρίου προκειμένου να μπουν στο εσωτερικό του αεροσκάφους.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Από τη συντριβή ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ οι υπόλοιποι πέντε απεγκλωβίστηκαν και διασώθηκαν.
Η έρευνα για τις συνθήκες που έγινε το αεροσκάφος συνετρίβη στο Τέξας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές της περιοχής.
πηγή στην Google
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