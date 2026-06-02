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Λευκός Οίκος: Το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου

Το γκαλά του Ιουλίου θα γίνει σε πιο «κλειστό κύκλο»

Λευκός Οίκος: Το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου
unsplash
DEBATER NEWSROOM

Το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου επαναπρογραμματίστηκε για τις 24 Ιουλίου, ανακοινώθηκε σήμερα, σχεδόν τρεις μήνες αφού ματαιώθηκε λόγω της εισβολής ενός ενόπλου.

Το δείπνο, στο οποίο μετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και πολιτικοί κάθε χρόνο, ματαιώθηκε αφού ένας ύποπτος μπήκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και πυροβόλησε εναντίον των φρουρών ασφαλείας, στις 25 Απριλίου, παρουσία και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

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Ο φερόμενος δράστης, ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Η Ένωση Ανταποκριτών ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι το γκαλά του Ιουλίου θα γίνει σε πιο «κλειστό κύκλο», με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

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