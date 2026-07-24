Σύρος: Έγκλημα χωρίς λογική, δεν γνωρίζονταν δράστες και θύμα, προσπάθησε να κλέψει το ζευγάρι η 41χρονη

Μια νεκρή και δυο στη φυλακή για ένα έγκλημα χωρίς λογική στην Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το ζευγάρι που συνελήφθη για τον φόνο της 41χρονης διασώστριας, δεν την γνώριζε, ούτε είχαν επαφές. Πλέον οι αστυνομικοί του νησιού, εκτιμούν πως το θύμα προσπάθησε να ληστέψει το ζευγάρι των δραστών, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται η ψυχική κατάσταση του θύματος.

Πώς συνέβη το έγκλημα στη Σύρο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει την διασώστρια, να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού, φορώντας κουκούλα fullface, γυαλιά και γάντια.

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Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στην συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι, ενώ κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι.

Μόλις ανοίγει την πόρτα η γυναίκα, η διασώστρια την τραυματίζει ελαφρά στο χέρι και ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγος της, αρπάζει από τη κουζίνα μαχαίρι και την τραυματίζει.

Στην συνέχεια η διασώστρια προσπαθεί να απομακρυνθεί με τον άνδρα να ξεκινάει να την καταδιώκει. Της εκτοξεύει μια καρέκλα, ενώ φωνάζει σε έναν περαστικό «βοηθήστε με είναι κλέφτρα».

Μετά η διασώστρια χάνει τις αισθήσεις της και καταρρέει στο δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα λεγόμενα του ζευγαριού που έχει συλληφθεί για ανθρωποκτονία, συμπίπτουν με τα όσα έχουν καταγραφεί από τις κάμερές. Μάλιστα αστυνομικοί που έκαναν μια πρώτη έρευνα στα κινητά των δραστών, διαπίστωσαν πως δεν ήταν φίλοι ούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.