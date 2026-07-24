Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Πυρκαγιά σε εταιρεία ανακύκλωσης – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της.

Το DEBATER παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και θα ενημερώνει για κάθε νεότερη πληροφορία.