Αεροδρόμια στο χάος μετά από κυβερνοεπίθεση: Ρωσία στο στόχαστρο – Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις της Κυριακής

Σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο στη Βρετανία, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας την Collins Aerospace, εταιρεία που παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες σε διεθνείς αερομεταφορείς.

Οι αρχές διερευνούν αν η επίθεση είχε ρωσική προέλευση. Παράλληλα, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι μισές από τις προγραμματισμένες πτήσεις της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου θα ακυρωθούν, ώστε να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Did Putin also turn London Heathrow into a cross between Islamabad and Nairobi? pic.twitter.com/zm0Qjze6Jt— TheEndOfEverything (@EternalEnglish) September 20, 2025

Εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα δήλωσε: «Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτήσεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις».

Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν

Η επίθεση, που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, έθεσε εκτός λειτουργίας τα συστήματα check-in και επιβίβασης σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, προκαλώντας ακυρώσεις, καθυστερήσεις και ουρές πολλών ωρών στις αίθουσες αναχωρήσεων. Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν και στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου. Βίντεο από το Χίθροου δείχνουν ταξιδιώτες να περιμένουν σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα εισιτήρια και στοίβες αποσκευών, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορούσε να τις καταγράψει.

With Heathrow and other European airports experiencing technical issues, Sky's @EmmaBirchley reports on the disruption caused by a problem with third-party software that's used for airport check-in and baggage drop systems.https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/REO56ImAyt— Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

Σύμφωνα με την Collins Aerospace, η δυσλειτουργία αφορούσε αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών, ωστόσο η εξυπηρέτηση των επιβατών γίνεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Υποψίες για ρωσική παρέμβαση

Αν και οι δράστες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, η Daily Mail αναφέρει ότι οι υποψίες στρέφονται προς τη Ρωσία, η οποία έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά δυτικών οργανισμών. Η ομάδα DragonForce είχε πλήξει μεγάλες αλυσίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το ransomware BianLian είχε στοχοποιήσει την Collins Aerospace από το 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Happening now! Heathrow, Brussels & Berlin airports hit by a cyberattack disrupting Collins Aerospace’s check-in software.



Heathrow in London, Brandenburg in Berlin, and Brussels in Belgium couldn’t use their check-in or boarding systems after a cyberattack hit the software… pic.twitter.com/E1GA14K219— FL360aero (@fl360aero) September 20, 2025

Στρατιωτικές εντάσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Η επίθεση συνέπεσε χρονικά με νέο επεισόδιο έντασης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα. Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά F-35, ενώ δύο ακόμη ρωσικά αεροσκάφη μπήκαν στη ζώνη ασφαλείας πολωνικής πλατφόρμας στη Βαλτική. Πρώην διοικητής της RAF τόνισε ότι η Συμμαχία πρέπει να θέσει «κόκκινη γραμμή», προειδοποιώντας ότι μελλοντικές παραβιάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το περιστατικό στην Εσθονία, ανέφερε ότι «θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα», εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση. Παράλληλα, νέα ρωσικά πλήγματα σε εννέα ουκρανικές περιοχές είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η Μόσχα επιχειρεί να πιέσει τη Δύση ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα.

Η κατάσταση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν χρησιμοποιείται το λογισμικό που επλήγη από την κυβερνοεπίθεση, το οποίο εφαρμόζεται σε άλλα αεροδρόμια για το check-in και τις πύλες επιβίβασης. Παρόλα αυτά, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα να επηρεαστούν και τα δικά τους συστήματα μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης.