Κραν Μοντανά: Νέα ντοκουμέντα από τη στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του μπαρ – Τουλάχιστον 47 τα θύματα

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φονική πυρκαγιά στο «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Βαλέ στην Ελβετία, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 40 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 115, οι περισσότεροι εκ των οποίων φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο Sky News ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην πυρκαγιά είναι 47, ενώ πέντε θύματα δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι 10 Ιταλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, ενώ πέντε ή έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Συμπλήρωσε ότι τρεις Ιταλοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Μιλάνου.

Προηγούμενες πληροφορίες έκαναν λόγο για πάνω από 40 νεκρούς, ωστόσο επί του παρόντος, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ελβετικές αρχές για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Πολλοί εξακολουθούν να αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, την ώρα που στην παρούσα φάση τα κρίσιμα ζητούμενα είναι πρώτον να ταυτοποιηθούν τα θύματα και δεύτερον να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της ανείπωτης τραγωδίας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία — στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Μάλιστα, οι Αρχές εκτιμούν ότι η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων ήταν μεταξύ 15 και 25 ετών.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

Ντοκουμέντα από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά

Τα ντοκουμέντα από η στιγμή που ξεσπά η μοιραία φωτιά στο μπαρ Le Constellation, λίγη ώρα μετά την έλευση του νέου έτους, σοκάρουν.

Σε φωτογραφία που δημοσίευσε το γαλλικό δίκτυο BMF αποτυπώνεται τη «μοιραία στιγμή» της ανάφλεξης, ενώ σε βίντεο – ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που η οροφή πιάνει φωτιά και ένας θαμώνας επιχειρεί να τη σβήσει. 🔴 EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 1, 2026 Dozens of people died and more than 100 people were injured during the fire at Le Constellation bar in Crans-Montana.



Footage shows someone trying to put out the flames with a white shirt, in what appears to be the early stages of the fire.https://t.co/fcCHjWWKTw pic.twitter.com/5NoR3BIGSw — Sky News (@SkyNews) January 2, 2026

Τι ερευνούν οι Αρχές

Η έρευνα των Αρχών, προς το παρόν, εστιάζει στα αίτια της φωτιάς και όχι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, λένε οι αρχές

Καμία σύλληψη δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής για τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα Beatrice Pilloud.

Όπως τόνισε, η έρευνα που έχει ανοίξει αποσκοπεί στον προσδιορισμό των αιτίων της φωτιάς και όχι στη διερεύνηση ευθυνών συγκεκριμένων ατόμων σε αυτή τη φάση.

Οι ελβετικές αρχές παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν πόσα άτομα βρίσκονταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, με τη γενική εισαγγελέα να σημειώνει ότι ζητήματα χωρητικότητας του χώρου θα αποτελέσουν μέρος της έρευνας, καθώς και το κατά πόσο ο αριθμός των παρευρισκομένων ήταν συμβατός με τις άδειες λειτουργίας.

Επίσης, στο επίκεντρο μπαίνουν και οι κανόνες ασφαλείας. «Σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, τη στενότητα των σκαλοπατιών, η έρευνα θα εξετάσει αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας ή αν υπήρξαν παραλείψεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με παλαιότερο φωτογραφικό υλικό που είχε αναρτήσει η διεύθυνση του καταστήματος στο TripAdvisor, το μπαρ λειτουργούσε σε τουλάχιστον δύο επίπεδα, με σκάλες που οδηγούν σε χαμηλότερο χώρο, στοιχείο που αξιολογείται πλέον από τις αρχές στο πλαίσιο της πραγματογνωμοσύνης.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μεταξύ άλλων ένα παλαιότερο promo video του μπαρ, στο οποίο εμφανίζονται άτομα με κράνη μηχανής να κρατούν μπουκάλια σαμπάνιας, στα οποία είναι τοποθετημένα sparklers.

Σοκαριστικές μαρτυρίες από επιζώντες: «Είδα ανθρώπους να καίγονται»

Όσοι επέζησαν από το μπαρ του θανάτου στο Κραν Μοντανά περιγράφουν όσα βίωσαν και δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ από τη μνήμη τους.

«Είδα ανθρώπους να καίγονται… Είδα ανθρώπους να καίγονται από την κορυφή ως τα νύχια, χωρίς πια ρούχα», είπε στο BBC ένας 18χρονος που προτίμησε να μη δώσει το όνομά του, προσθέτοντας: «Ηταν πολύ σοκαριστικό».

«Νόμιζα ότι ο μικρός μου αδερφός ήταν μέσα, οπότε ήρθα και προσπάθησα να σπάσω το παράθυρο για να βοηθήσω τους ανθρώπους να βγουν, και μετά μπήκα μέσα» πρόσθεσε.

«Πήγαινα σε αυτό το μπαρ κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα – την ημέρα που δεν πήγα, το είδα να καίγεται», σημείωσε ακόμα.

Δύο Γαλλίδες, η Εμά και η Αλμπάν, περιέγραψαν στο γαλλικό δίκτυο BFMTV τις πρώτες στιγμές της πυρκαγιάς, λέγοντας ότι «σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η οροφή τυλίχτηκε στις φλόγες. Ολα ήταν φτιαγμένα από ξύλο», είπαν, προσθέτοντας ότι οι φλόγες «άρχισαν να ανεβαίνουν πολύ γρήγορα».

Η εκκένωση ήταν «πολύ δύσκολη», είπαν, επειδή η διαδρομή διαφυγής από την υπόγεια αίθουσα στην οποίο βρίσκονταν ήταν «στενή» και οι σκάλες που οδηγούσαν έξω ήταν «ακόμα πιο στενές». Αλλη οδός διαφυγής δεν υπήρχε.

«Ημασταν πολύ τυχεροί», πρόσθεσαν, εξηγώντας ότι υπήρχαν «περίπου 200 άτομα που προσπαθούσαν να βγουν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μέσα από μερικά πολύ στενά σκαλοπάτια».

«Επικρατούσε απόλυτος πανικός, οι άνθρωποι ποδοπατούσαν ο ένας τον άλλον», είπε ο 17χρονος Μπρινό Μαρτέν στους Τάιμς της Νέας Υόρκης, που έφτασε στο μπαρ και το βρήκε να καίγεται. «Δεν είναι αληθινό», θυμήθηκε να σκέφτεται. «Είναι ένα μπαρ που γνωρίζουμε τόσο καλά».

Μια Ιταλίδα, η Ντανιέλα, είχε μόλις βγει από γειτονικό εστιατόριο με τον σύζυγό της, όταν είδε «ανθρώπους να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας. Είδα αρκετούς ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία», ανέφερε στο BBC.

«Ενας νεαρός ήρθε κοντά μου και μου είπε ότι είχε δει την κόλαση – πράγματα που δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Και μετά απλώς πάγωσα». Αφού επέστρεψε με τον άνδρα της στο διαμέρισμά της, πολύ κοντά στο μπαρ, είπε ότι «ακούγονταν κραυγές όλη τη νύχτα – ήταν φρικτό».

Κραν Μοντανά: Το ζευγάρι πίσω από το “Le Constellation”

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο Κραν Μοντανά, είναι ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική, γνωστό στον χώρο της εστίασης στην περιοχή.

Μάλιστα, η κ. Μορέτι βρισκόταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά και φέρεται να υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν σε άλλο κατάστημα της οικογένειας.

Πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους σοκ μετά τα τραγικά γεγονότα, ενώ όπως έγινε γνωστό διέγραψαν τις σελίδες στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του μπαρ, συμπεριλαμβανομένων των Instagram και Facebook.

Εκτός από το «Le Constellation», ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι συνδέονται επίσης και με άλλα καταστήματα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ιδιοκτήτες του εστιατορίου «Le Senso» στο Κραν-Μοντανά και του «Le Vieux Chalet 1978» στη Λανς, στο Βαλέ, την κατοικία του συζύγου.