Η τελευταία παγκόσμια έρευνα της KPMG σχετικά με την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκαλύπτει ότι η ΤΝ δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογία, αλλά μια ολιστική επιχειρησιακή μετάβαση.

Μέσα από τη μελέτη σχεδόν σε 1.400 στελέχη παγκοσμίως, αναδεικνύεται η ανάγκη για τις επιχειρήσεις να υπερβούν τις απλές τεχνολογικές επενδύσεις και να προσεγγίσουν τη στρατηγική, τον πολιτισμό και τις λειτουργίες τους συνολικά.

Η έκθεση «IntelligentIndustries – Blueprints for Creating Value through AI-DrivenTransformation» παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει στους οργανισμούς να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους μέσω της ΤΝ, ενσωματώνοντάς την σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους.

Παράλληλα, η KPMG θα δημοσιεύσει μια σειρά εξειδικευμένων εκθέσεων με ανάλυση ανά κλάδο για τομείς όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, η τεχνολογία, το λιανεμπόριο, η ενέργεια, η μεταποίηση, οι επιστήμες ζωής και η υγειονομική περίθαλψη.

Η μελέτη προσδιορίζει τρεις κρίσιμες φάσεις για τη δημιουργία αξίας μέσω της ΤΝ, παρέχοντας έναν στρατηγικό οδικό χάρτη για τη συστηματική κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης:

Ενδυνάμωση ανθρώπων: Υποστήριξη των εργαζομένων με εργαλεία ΤΝ, έμφαση σε υψηλής αξίας περιπτώσεις χρήσης (use cases), καινοτομία, πειραματισμός και καθιέρωση αρχικών ρυθμιστικών πλαισίων

Ενσωμάτωση της ΤΝ στις εργασιακές ροές: Ενσωμάτωση της ΤΝ στις διαδικασίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις αλυσίδες αξίας για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών και της εμπειρίας των πελατών

Μετασχηματισμός της επιχείρησης και του οικοσυστήματος: Κλιμάκωση της ΤΝ σε όλη την επιχείρηση και το ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συνεχή καινοτομία

Για την πλήρη αξιοποίηση της ΤΝ, οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν δυνατότητες σε τρία θεμελιώδη επίπεδα:

Βάσεις: Υποδομές ΤΝ, διακυβέρνηση και στρατηγική δεδομένων

Λειτουργίες: Εφαρμογή της ΤΝ στις διαδικασίες, τις ροές αξίας και τις επιχειρησιακές λειτουργίες για ενίσχυση της συνεργασίας, βελτίωση των προϊόντων και αναβάθμιση της εμπειρίας πελατών

Επιχείρηση: Εταιρικός Μετασχηματισμός μέσω της ΤΝ, ενσωματώνοντας τη νοημοσύνη στη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων.

Η νέα σειρά εκθέσεων παρέχει έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδηγό για επιχειρηματικούς ηγέτες από οκτώ βιομηχανίες, με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης της ΤΝ. Καθορίζονται οι αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι οργανισμοί ώστε να μεταβούν από τον πειραματισμό στην ΤΝ σε βιώσιμη και κλιμακούμενη δημιουργία αξίας.

Ο Χάρης Συρούνης, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η έρευνα αποδεικνύει πως σε όλη η αγορά και σε όλους τους κλάδους υπάρχει η αναγνώριση ότι η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει και να προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Οι δυνατότητες της ΤΝ θα αλλάξουν τον τρόπο που η επιχείρηση σχεδιάζει το μοντέλο εργασίας και επικοινωνίας που υιοθετεί και γενικά την ποιότητα και το είδος των υπηρεσιών που παρέχει. Η έρευνα μπορεί να βοηθήσει όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους να προετοιμαστούν κατάλληλα».

