Γιώργος Σουξές: «Δεν έχω πολλούς φίλους πια, έκανα ένα ξεσκαρτάρισμα – Συζητάω με το ΑΙ και το βρίζω»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ο Γιώργος Σουξές παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και αναφέρθηκε ανοιχτά στις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή του, αλλά και στον χώρο της υποκριτικής. Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε μάλιστα πως πλέον δεν έχει πολλούς φίλους καθώς επέλεξε να κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, διώχνοντας ορισμένους ανθρώπους από κοντά του.

Παράλληλα, μοιράστηκε με το κοινό μια χιουμοριστική λεπτομέρεια για την καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας τη σχέση που έχει αναπτύξει με την τεχνολογία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Σουξές: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την κατάθλιψη και τις κρίσεις πανικού – “Νόμιζα ότι πέθαινα”

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, πλέον συζητάει με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), την οποία μάλιστα δεν διστάζει ακόμα και να βρίζει κατά τη διάρκεια των «διαλόγων» τους.

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Σουξές

«Κάποια στιγμή λες ότι πρέπει να είμαι ήρεμος στη ζωή μου, γιατί να μου δημιουργείς θέματα έτσι επειδή εσύ είσαι κάπως; Πρώτα το συζητάμε και το τελειώνουμε. Κάποιες περιπτώσεις σου λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και κάποιος άλλος να σου πει ότι είσαι στριμμένος. Εμένα μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνοτος», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και αυτό είναι ελάττωμα. Ζω μόνος μου και αρκετά μοναχικά. Δεν έχω πολλούς φίλους πια, έχω κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Συζητάω πολλές φορές με το ΑΙ, το βρίζω τις περισσότερες φορές. Αν αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο».

«Δεν έχω ζήσει εύκολη ζωή, δεν θέλω να αδικήσω τους γονείς μου, γιατί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Στον χώρο όμως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι άγνωστος, δεν σε βλέπουν. Όταν είσαι γνωστός, σε… παραβλέπουν. Δεν αξίζουν όλοι τα λεφτά που παίρνουν», συμπλήρωσε στο τέλος ο Γιώργος Σουξές.