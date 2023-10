Νεκρός είναι ο αδελφός του ανώτερου διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, γνωστού ως “Επισκέπτη” που οργάνωσε την επίθεση στο Ισραήλ. Ο αδερφός του σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, μετέδωσαν ΜΜΕ που συνδέονται με τη Χαμάς.

Ο Aμπντούλ Φατάχ Ντείφ και μερικοί άλλοι συγγενείς σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής στο Χαν Γιουνίς, στο νότο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Είναι ο διοικητής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς των «Ταξιαρχιών Αλ Άκσα». Τον Αύγουστο του 2014, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα σκότωσαν τη σύζυγο του Μοχάμεντ και τον επτά μηνών γιο του στο σπίτι μιας οικογένειας με την οποία έμεναν.

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ, παρά το γεγονός ότι είναι ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος του ισραηλινού στρατού από το 1995 για την ενορχήστρωση δολοφονιών ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, έχει επιβιώσει από επτά απόπειρες δολοφονίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, πιστεύεται ότι έχασε ένα μάτι και στη δεύτερη, ότι έχασε μέρος του χεριού του- ενώ φαίνεται πως είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο.

Η σύγκρουση απειλεί να επεκταθεί στα γειτονικά εδάφη μετά τις βολές που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από δύο συνοριακά κράτη.

