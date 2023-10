Για μια ακόμη μέρα, την 4η συνολικά, μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και την Χαμάς με την κατάσταση πλέον να έχει προκαλέσει το χάος στην Μέση Ανατολή.

Οι βομβαρδισμοί στην πόλη Ασκελόν ήταν συνεχείς το απόγευμα της Τρίτης για περίπου μία ώρα, με τις μάχες ανάμεσα στους στρατιώτες του Ισραήλ και τα μέλη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας να έχουν απολογισμό ως τώρα τρεις νεκρούς τρομοκράτες όπως τονίζει σε ενημέρωση του ο στρατός του Ισραήλ.

Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι θα συνεχίζει τις επιθέσεις σε στόχους της Χαμάς στην περιοχή, η οποία παραμένει αποκλεισμένη χωρίς ρεύμα, νερό και τρόφιμα.

Από την πλευρά της η Χαμάς μετά τη λήξη του τελεσίγραφου που έδωσε στους κατοίκους της Ασκελόν προέβη σε καταιγισμό ρουκετών στην περιοχή.

«Σε απάντηση στο έγκλημα του εχθρού να αναγκάσει το λαό μας να αφήσει τα σπίτια του την λωρίδα της Γάζας, δίνουμε διορία τους κατοίκους της κατεχόμενης Ασκελόν να φύγουν πριν από τις πέντε απόψε. Εμείς σας προειδοποιήσαμε» είχε αναφέρει στο τελεσίγραφο της η Χαμάς το μεσημέρι της Τρίτης.

Λίγα λεπτά μετά τις 17:00 ο ουρανός της Ασκελόν γέμισε από ρουκέτες της Χαμάς, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, τον αμυντικό θόλο δηλαδή του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 900 νεκροί και 4.600 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει από το Σάββατο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην υπό πολιορκία Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Στη σχετική ενημέρωση, υπογραμμίζεται ότι μεταξύ των νεκρών είναι 260 παιδιά και 230 γυναίκες.

Σε πάνω από 1.000 ανέρχεται ο αριθμός των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς το Σάββατο, ανέφερε σήμερα η ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ.

Φρίκη προκαλούν οι αναφορές για αποκεφαλισμένα βρέφη σε ισραηλινό κιμπούτς από μαχητές της Χαμάς.

Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Nicole Zedeck ανταποκρίτρια του δικτύου i24: «Μιλάω με μερικούς από τους στρατιώτες και λένε τι είδαν καθώς περπατούσαν μέσα από αυτά τα διαφορετικά σπίτια, αυτές τις διαφορετικές κοινότητες».

«Μωρά, τα κεφάλια τους κομμένα. Αυτό είπαν. Πυροβολημένες οικογένειες που εκτελέστηκαν πάνω στα κρεβάτια τους. Μπορείτε να δείτε μερικούς από αυτούς τους στρατιώτες να παρηγορούν ο ένας τον άλλον. Πολλοί από αυτούς έφεδροι, που μπήκαν στη δράση, αφήνοντας πίσω και τις δικές τους οικογένειες, χωρίς να γνωρίζουν την απόλυτη φρίκη που θα συναντούσαν», συνεχίζει μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα της για όλα όσα μετέφερε.

'About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'



Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z