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Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης – Δεν εντοπίστηκε κάποιος κίνδυνος

Αεροσκάφος από την Κέρκυρα συνοδεύτηκε από μαχητικά

Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης – Δεν εντοπίστηκε κάποιος κίνδυνος
unsplash
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:38

Λήξη συναγερμού σήμανε στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης το οποίο είχε αποκλειστεί νωρίτερα λόγω «πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήσει», με εμπορική πτήση από την Κέρκυρα να συνοδεύεται από μαχητικά Eurofighter, καθώς υπήρχαν αναφορές για θέαση drone.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος.

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Νωρίτερα, το εμπορικό αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, στο οποίο το συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, ανέφερε ο εκπρόσωπος και έκανε λόγο για αναφορά τριών πιλότων σε drones. Τα μαχητικά στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

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