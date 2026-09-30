Βίντεο από την πτήση της Flydubai: Κλάματα και πανικός από τους επιβάτες – Ενδεχόμενη «τρομοκρατική επίθεση» αναφέρουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που τράβηξε επιβάτης της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, με το αεροσκάφος να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση στην Σαουδική Αραβία μετά από καυγά μεταξύ πιλότων.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές μετά την απότομη βουτιά του αεροπλάνου, ενώ οι επιβάτες φαίνεται να βιώνουν στιγμές πανικού.

Η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» από έναν εκ των πιλότων, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, προτού το πλήρωμα καμπίνας εισέλθει στο πιλοτήριο και πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι το αεροσκάφος εξέπεμψε σήματα κινδύνου αφού οι πιλότοι ενεπλάκησαν σε καβγά μεταξύ τους.

Περίπου την ώρα που το αεροσκάφος προσγειωνόταν στη Σαουδική Αραβία, ο Ντόρον Σπίλμαν, εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο Reuters ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία και έκανε λόγο για «ένα διαφορετικό συμβάν».

Αυτή η πτήση FZ1073 που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διοίκηση του αεροδρομίου Ταμπούκ ανακοίνωσε πως «έλαβε σήμα κινδύνου στις 8:44 π.μ. τοπική ώρα από την πτήση FZ1073, με αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης», τόνισε με ανάρτηση στο η X Cluster2, εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «χωρίς απρόοπτα» μία ώρα αργότερα, προστίθεται.

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους νοσηλεύονται για τους τραυματισμούς που υπέστησαν, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες αργότερα, κυκλοφόρησαν αναφορές ότι και δεύτερη πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ είχε εκτραπεί από την πορεία της.

Ωστόσο, οι αρχικές αυτές πληροφορίες φαίνεται να ήταν λανθασμένες. Σύμφωνα με τους Times of Israel, η πτήση FZ1081 συνεχίζει κανονικά προς το Τελ Αβίβ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύγχυση φαίνεται να προκλήθηκε από σφάλμα σε ιστοτόπους παρακολούθησης πτήσεων, οι οποίοι εμφάνισαν αρχικά την πτήση ως εκτραπείσα προς το Ντουμπάι. Τα διαθέσιμα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι το αεροσκάφος δεν εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης και συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς το Τελ Αβίβ.