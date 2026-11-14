Συνεχίζεται το χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια: Ακυρώθηκαν 11.500 πτήσεις – Χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα αμερικανικά αεροδρόμια μετά την άρση απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών που είχε διάρκεια πέντε ωρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware, περισσότερες από 8.860 πτήσεις προς, από ή εντός των ΗΠΑ ακυρώθηκαν την Παρασκευή, ενώ περίπου 2.650 επιπλέον ακυρώσεις είχαν ήδη καταγραφεί για το Σάββατο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερες από 11.500.

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Η κρίση έχει επηρεάσει πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, δημιουργώντας προβλήματα ακόμη και σε αεροδρόμια του Καναδά και του Μεξικού, ενώ οι αμερικανικές εταιρείες επιχειρούν να επανατοποθετήσουν τα αεροσκάφη και τα πληρώματά τους.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η τεχνική δυσλειτουργία αποκάλυψε την εξάρτηση του μεγαλύτερου δικτύου αερομεταφορών στον κόσμο από απαρχαιωμένα συστήματα επικοινωνίας, ορισμένα από τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίες της δεκαετίας του 1980.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η αστοχία συνδέεται με την υπερφόρτωση παλαιού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, χωρίς να έχει ακόμη εξακριβωθεί οριστικά τι προκάλεσε την αρχική δυσλειτουργία.

Επιβάτες δεν γνωρίζουν πότε θα ταξιδέψουν

Η εικόνα που επικρατεί στα μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης. Στο Ντάλας, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και σε δεκάδες άλλους αερολιμένες, οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να εξυπηρετήσουν επιβάτες των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν ή μετατέθηκαν για το Σαββατοκύριακο.

Αρκετοί ταξιδιώτες πέρασαν πολλές ώρες μέσα στα αεροσκάφη τους, περιμένοντας να απογειωθούν ή να εξασφαλίσουν θέση στάθμευσης μετά την προσγείωση. Άλλοι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν ξενοδοχείο, καθώς η ακύρωση της πτήσης τους δεν συνοδεύτηκε από άμεση δυνατότητα επανακράτησης.

Η Delta, η United και η American Airlines ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στη σταδιακή αποκατάσταση των προγραμμάτων τους, ενώ η JetBlue είχε ακυρώσει μεγάλο μέρος των πτήσεών της το βράδυ της Παρασκευής, προγραμματίζοντας την επανέναρξη των υπηρεσιών της το Σάββατο.

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Οι εταιρείες έχουν παράλληλα ενεργοποιήσει ειδικές διαδικασίες αλλαγής εισιτηρίων για τους επιβάτες που επηρεάζονται από την αναστάτωση.

Χάος μετά την καθολική απαγόρευση πτήσεων

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις αεροπορικές εταιρείες είναι ότι η καθολική απαγόρευση απογειώσεων ανέτρεψε τον προγραμματισμό χιλιάδων πτήσεων. Κάθε αεροπλάνο πραγματοποιεί διαδοχικά δρομολόγια μέσα στην ημέρα. Ένα αεροσκάφος που αναχωρεί το πρωί από τη Νέα Υόρκη μπορεί να προβλέπεται να πραγματοποιήσει άλλες δύο ή τρεις πτήσεις μέχρι το βράδυ. Όταν καθηλώνεται για πολλές ώρες, ολόκληρη αυτή η αλληλουχία διακόπτεται.

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Το ίδιο ισχύει και για τα πληρώματα, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες για τον μέγιστο χρόνο υπηρεσίας και τις υποχρεωτικές περιόδους ανάπαυσης. Ακόμη και όταν ένα αεροσκάφος είναι τεχνικά έτοιμο να απογειωθεί, η πτήση του μπορεί να μην πραγματοποιηθεί επειδή ο κυβερνήτης ή το πλήρωμα καμπίνας έχει ήδη συμπληρώσει τις επιτρεπόμενες ώρες εργασίας.

Στο πρόβλημα προστίθενται οι επιβάτες που έχασαν πτήσεις ανταπόκρισης, τα αεροσκάφη που προσγειώθηκαν σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα που είχαν προγραμματιστεί και οι περιορισμένες διαθέσιμες θέσεις στις επόμενες πτήσεις.

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Αυτό εξηγεί γιατί μια διακοπή διάρκειας λίγο μεγαλύτερης των τεσσάρων ωρών μπορεί να επηρεάσει την αεροπορική κίνηση για ημέρες.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι αναγνώρισε ότι η επάνοδος στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση. «Θα χρειαστούμε χρόνο για να ξεμπερδέψουμε με όσα συνέβησαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης των πτήσεων εξαρτάται πλέον από τη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων.

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Η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι το σύστημα θα έχει επανέλθει σε ομαλή λειτουργία πριν από την περίοδο των ταξιδιών για την Ημέρα των Ευχαριστιών, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια πότε θα αποκατασταθούν πλήρως όλα τα δρομολόγια.