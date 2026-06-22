Κιρ Στάρμερ: “Η ώρα του τελείωσε” – Αναβρασμός στην Βρετανία, ανοίγει ο δρόμος για τον Μπέρναμ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ αναμένεται σήμερα (22/6) να γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του ανοίγοντας τον δρόμο στον Άντι Μπέρναμ για την πρωθυπουργία χωρίς επίσημη εσωκομματική αναμέτρηση.

Όπως μεταδίδει o Guardian, ο Στάρμερ θα ανακοινώσει τις προθέσεις του έξω από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, εγκαινιάζοντας τη διαδικασία για τον έβδομο πρωθυπουργό της Βρετανίας μόλις σε 10 χρόνια. Περισσότεροι από έξι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου φέρεται να του έχουν ήδη πει ιδιωτικά ότι «η ώρα του Στάρμερ τελείωσε» παρά τις διαβεβαιώσεις από τον ίδιο ότι παραμένει πιστός στη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη πρόκληση ηγεσίας από τον Μπέρναμ.

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O πρωθυπουργός της Βρετανίας πέρασε το Σαββατοκύριακο στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς, καταρτίζοντας το πιθανό σχέδιο αποχώρησής του.

Ο Στάρμερ και ο στενός του κύκλος άρχισαν το Σάββατο να συντάσσουν προσχέδια ομιλίας παραίτησης. Το πιο πιθανό σενάριο προβλέπει να παραμείνει στην πρωθυπουργία έως το φθινόπωρο, ώστε ο νέος ηγέτης να ενισχύσει το Εργατικό Κόμμα στο ετήσιο συνέδριό του στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Στάρμερ δεν έχει συνομιλήσει με τον Μπέρναμ μετά το αποτέλεσμα του Μέικερφιλντ. «Λογικά, το καλύτερο και για τους δύο θα ήταν αυτό να γίνει τον Σεπτέμβριο», δήλωσε υπουργός. «Ο Άντι χρειάζεται χρόνο να προετοιμαστεί, ενώ ο Κιρ θα μπορέσει να χαράξει ομαλή πορεία αποχώρησης».