ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή των e-mail αποδήμων: “Η επιτομή της επιτελικής αριστείας”

Για «κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του για την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων.

Αναφέρει ειδικότερα, ότι «η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γγ του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, οι γραμματείς Αποδήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομηλάς, δεν καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για 1 email, όπως προπαγάνδισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

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Σημειώνει, αντίθετα, ότι «καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά».

«Αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν φέιγ βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Η επιτομή δηλαδή της “επιτελικής αριστείας” της Νέας Δημοκρατίας: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων», σχολιάζει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.