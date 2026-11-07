Νέα Φιλαδέλφεια: Μυστήριο με τον θάνατο νεογνού πέντε ώρες μετά τη γέννησή του – Στο μικροσκόπιο η μαία

Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτου ενός νεογέννητου βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο έχασε τη ζωή του λίγες ώρες μετά τη γέννησή του στο σπίτι της οικογένειάς του, παρουσία μαίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11), ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεογνό κατέληξε, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις πέντε ώρες που μεσολάβησαν από τη γέννησή του μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι αρχικές αναπνευστικές δυσκολίες που φέρεται να αντιμετώπισε το μωρό, οι ενέργειες της μαίας και το ιατρικό ιστορικό της εγκυμοσύνης.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μητέρα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι της οικογένειας, περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τη συνδρομή μαίας.

Αμέσως μετά τη γέννησή του, το βρέφος φέρεται να παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή. Στη συνέχεια, ωστόσο, η εικόνα του φάνηκε να βελτιώνεται και η μητέρα κατάφερε να το θηλάσει.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το νεογνό θήλασε δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περίπου στις 6:00 το πρωί, η μητέρα διαπίστωσε ότι το παιδί δεν ανέπνεε και ειδοποίησε τη μαία, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε παραμείνει στην κατοικία.

Η μαία φέρεται να επιχείρησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Το νεογνό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να το επαναφέρουν.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι ενέργειες της μαίας

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αστυνομικές Αρχές στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη γέννηση του βρέφους.

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Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν η αρχική αναπνευστική δυσκολία αξιολογήθηκε επαρκώς, εάν υπήρχαν ενδείξεις που απαιτούσαν άμεση ιατρική παρέμβαση και πότε διαπιστώθηκε ότι η ζωή του νεογνού βρισκόταν σε κίνδυνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η μαία φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας μετά το περιστατικό και να μετέβη στην εργασία της.

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Η συμπεριφορά της και οι ενέργειές της εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε ποινική ευθύνη.

Γιαννάκος: «Λάθος που η μαία δεν συνόδευσε το βρέφος»

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρθηκε στις πληροφορίες για τη διακομιδή του νεογνού.

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Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η μαία προσπάθησε να επαναφέρει το παιδί, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «λάθος» το γεγονός ότι η μαία δεν συνόδευσε το νεογνό κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε, οι γιατροί στο «Αγία Όλγα» προχώρησαν σε διασωλήνωση και προσπάθειες ανάνηψης για περίπου μία ώρα, χωρίς αποτέλεσμα.

Η μητέρα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη μαιευτική κλινική. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, είναι καλά στην υγεία της, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Εξετάζεται και το ιστορικό της εγκυμοσύνης

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ιατρικό ιστορικό της μητέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν παράγοντες κινδύνου που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη πριν από τον τοκετό.

Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να φοβόταν να γεννήσει σε μαιευτήριο και επέλεξε να πραγματοποιήσει τον τοκετό στο σπίτι με τη βοήθεια μαίας.

Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

Οι Αρχές διερευνούν εάν υπήρχαν ιατρικές ενδείξεις που θα καθιστούσαν αναγκαία την πραγματοποίηση του τοκετού σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αιτίων θανάτου του νεογνού.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το εάν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής αμέλειας ή θανατηφόρας έκθεσης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό ιατροδικαστικό πόρισμα που να αποδίδει τον θάνατο σε συγκεκριμένη αιτία ή παράλειψη.

Οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, τα ιατρικά δεδομένα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη κατά τις κρίσιμες ώρες μετά τη γέννηση του παιδιού.