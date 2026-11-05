ΗΠΑ: Αλλάζουν τα δεδομένα στην κούρσα διαδοχής του Τραμπ μετά την ήττα στις εκλογές – Οι πιθανότεροι υποψήφιοι

Η συντριπτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές άλλαξε τα δεδομένα και για μια άλλη εκλογική αναμέτρηση στις ΗΠΑ: την κούρσα για τη διαδοχή του στον Λευκό Οίκο το 2028.

Η βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών αποτελεί ιδιαίτερα οδυνηρό πλήγμα για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά κινδυνεύει πλέον να συνδεθεί πολιτικά με έναν πρόεδρο που βρίσκεται στη δύση της πολιτικής του πορείας.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές είχε ταυτίσει την πολιτική του πορεία με εκείνη του Τραμπ, συμμετέχοντας σε προεκλογικές συγκεντρώσεις σε αμφίρροπες πολιτείες.

Χθες Τετάρτη ο φιλόδοξος 42χρονος αντιπρόεδρος επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την εκλογική πανωλεθρία, αποδίδοντάς την στον αντιδημοφιλή πόλεμο που διεξάγει η Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, με μακροσκελή ανάρτησή του στο X.

Ωστόσο οι ψηφοφόροι ενδέχεται να μην πειστούν από τις προσπάθειές του να αποσυνδέσει την πολιτική του πορεία από εκείνη του πολιτικού του προϊσταμένου. Οι Αμερικανοί αντιπρόεδροι συχνά αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, η Κάμαλα Χάρις, δυσκολεύτηκε το 2024 να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από τον Τζο Μπάιντεν.

“Τα δυσάρεστα νέα για τον Βανς είναι ότι οι εν ενεργεία αντιπρόεδροι σπάνια καταφέρνουν να ανέλθουν στο αξίωμα του προέδρου”, δήλωσε ο Τζέιμς Λίντσεϊ από τη δεξαμενή σκέψης Council on Foreign Relations.

“Σύγκρουση με μετεωρίτη”

Το όνομα του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει επίσης ακουστεί ως πιθανός διάδοχός του Τραμπ.

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Ο 55χρονος Ρούμπιο κράτησε χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο και ο ίδιος θα δυσκολευτεί να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε, ωστόσο, να ευνοήσει άλλους πιθανούς υποψηφίους.

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Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, ο 48χρονος Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος αποχωρεί από το αξίωμα τον Ιανουάριο του 2027, θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς.

Ο άνθρωπος που είχε αναμετρηθεί με τον Τραμπ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024 χαρακτήρισε τη νίκη των Δημοκρατικών “πολιτικό ισοδύναμο της πρόσκρουσης με μετεωρίτη”, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Φλόριντα ήταν μία από τις ελάχιστες πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί κατάφεραν να αναχαιτίσουν τους αντιπάλους τους.

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Ο 55χρονος γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος, αφού είχε αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Ωστόσο, οι πιθανότητές του ενδέχεται να έχουν πληγεί από τις εντυπωσιακές νίκες των Δημοκρατικών σε αυτό το προπύργιο των συντηρητικών την Τρίτη.

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Ο Όσοφ σε θέση αναμονής

Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών οι διεκδικητές του χρίσματος για το 2028 είναι πολλοί και οι ενδιάμεσες εκλογές ενίσχυσαν τις προοπτικές ορισμένων εξ αυτών.

Πρώτος ανάμεσά τους ο χαρισματικός γερουσιαστής της Τζόρτζια, ο 39χρονος Τζον Όσοφ, του οποίου η επανεκλογή αναζωπύρωσε τα σενάρια για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το διαψεύδει.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, ο 53χρονος Τζος Σαπίρο, ο οποίος είχε εξεταστεί για ένα διάστημα ως υποψήφιος αντιπρόεδρος στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις το 2024, επίσης επανεξελέγη σε μια συχνά αμφίρροπη πολιτεία.

Πριν τις ενδιάμεσες εκλογές η 62χρονη Χάρις εμφανιζόταν φαβορί να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών. Όμως πολλοί είναι αυτοί στο κόμμα που θα προτιμούσαν έναν υποψήφιο ο οποίος δεν έχει ήδη υποστεί μια εκλογική ήττα.

Ο απερχόμενος κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο 59χρονος Γκάβιν Νιούσομ, είναι μία ακόμη σημαντική προσωπικότητα των Δημοκρατικών που έχει έρθει συχνά σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ.

Όπως και η Χάρις όμως ενδέχεται να θεωρηθεί μέλος της παλιάς φρουράς του κόμματος, το οποίο επιδιώκει να προωθήσει νέα πρόσωπα.

Η αριστερή βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ θα μπορούσε να είναι μια ακόμη υποψήφια, ωστόσο η προσωπικότητά της διχάζει. Τον Σεπτέμβριο είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για τις πιθανότητες να νικήσει σε μια χώρα που έχει απορρίψει γυναίκες υποψήφιες για την προεδρία δύο φορές, το 2016 και το 2024.

Μεταξύ των άλλων πιθανών διεκδικητών του χρίσματος των Δημοκρατικών είναι ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτζκερ, ο οποίος επανεξελέγη την Τρίτη για τρίτη θητεία, ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ και ο γερουσιαστής της Αριζόνα και πρώην αστροναύτης Μαρκ Κέλι.