ΗΠΑ: Σενάρια παραίτησης του Μάρκο Ρούμπιο από την κυβέρνηση Τραμπ – Στο βάθος οι προεδρικές εκλογές του 2028

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο πολιτικό παρασκήνιο της Ουάσινγκτον, καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Independent, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων για πιθανή παραίτηση, προκειμένου να προετοιμάσει μια μελλοντική προεδρική υποψηφιότητα.

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Οι πληροφορίες έρχονται στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2026, κατά τις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες, χάνοντας τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει ανακοινώσει ούτε παραίτηση ούτε πρόθεση να διεκδικήσει την προεδρία, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτουν κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες για αποχώρηση από την κυβέρνηση Τραμπ

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, υψηλόβαθμα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ, αλλά και πρόσωπα από τη βρετανική κυβέρνηση, θεωρούν πιθανό ο Μάρκο Ρούμπιο να εγκαταλείψει το κυβερνητικό του πόστο.

Οι σχετικές εκτιμήσεις, μάλιστα, είχαν διατυπωθεί πριν ακόμη από τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ φέρονται να ενισχύθηκαν μετά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς.

Πρόσωπα με γνώση των εσωκομματικών διεργασιών υποστηρίζουν ότι ο Ρούμπιο ενδέχεται να είναι ένα από τα τέσσερα ή πέντε ανώτερα κυβερνητικά στελέχη που εξετάζουν την αποχώρησή τους.

Το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με την προετοιμασία για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, αλλά και με τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ.

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Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης ή επίσημη απόφαση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Η μάχη για τη διαδοχή του Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς

Το ενδεχόμενο προεδρικής υποψηφιότητας του Ρούμπιο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

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Ο σημερινός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αποτελεί επίσης κεντρικό πρόσωπο στις συζητήσεις για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πρόσωπο που παρουσιάζεται ως σύμμαχος του Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών θα μπορούσε να διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα, εφόσον αποφασίσει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

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Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι η παραμονή του στο υπουργείο Εξωτερικών θα δυσκόλευε μια τέτοια προσπάθεια, καθώς θα τον συνέδεε άμεσα με τις πολιτικές αποφάσεις της σημερινής διοίκησης.

Οι εκτιμήσεις αυτές, ωστόσο, αποτελούν απόψεις πολιτικών παραγόντων και όχι επιβεβαιωμένα δεδομένα για τις πιθανότητες των υποψηφίων.

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Ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Βανς έχουν ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα για το 2028.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι πολιτικές πιέσεις

Ιδιαίτερο ρόλο στις εσωκομματικές διεργασίες φαίνεται να διαδραματίζει ο πόλεμος στο Ιράν και οι οικονομικές συνέπειές του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του βρετανικού δημοσιεύματος, πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Ρούμπιο εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη προεδρική εκστρατεία θα απαιτούσε να διαφοροποιήσει τη θέση του από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Το αυξημένο κόστος των καυσίμων και η δυσαρέσκεια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται ως παράγοντες που επηρέασαν το πολιτικό κλίμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Πηγές του δημοσιεύματος εκτιμούν επίσης ότι η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου θα μπορούσε να οδηγήσει σε εντονότερη κοινοβουλευτική πίεση προς την κυβέρνηση.

Παρά τα σενάρια αυτά, ο Ρούμπιο εξακολουθεί να κατέχει κορυφαία θέση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και δεν έχει εκφράσει δημόσια πρόθεση αποστασιοποίησης από τον πρόεδρο.

Η κατηγορηματική διάψευση του Λευκού Οίκου

Απέναντι στα δημοσιεύματα, η αμερικανική κυβέρνηση υιοθέτησε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, απέρριψε τις πληροφορίες περί επικείμενης αποχώρησης του Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει μια ενωμένη κυβερνητική ομάδα, η οποία παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της πολιτικής του ατζέντας.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία του δημοσιεύματος, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς που αποδίδονται σε ανώνυμες πηγές.

Οι δύο αυτές επίσημες τοποθετήσεις καθιστούν σαφές ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνει κανένα σχέδιο παραίτησης του Μάρκο Ρούμπιο.

Τι είχε δηλώσει ο ίδιος ο Ρούμπιο για το 2028

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις τον Σεπτέμβριο του 2026 ο Μάρκο Ρούμπιο είχε επιχειρήσει να περιορίσει τη συζήτηση γύρω από τις μελλοντικές πολιτικές του φιλοδοξίες.

Σε δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι δεν διαθέτει εκείνη τη στιγμή σχέδιο διεκδίκησης της προεδρίας, τονίζοντας ότι είναι πλήρως αφοσιωμένος στα κυβερνητικά του καθήκοντα.

Ο Ρούμπιο έχει ήδη εμπειρία από προεδρική εκστρατεία, καθώς το 2016 είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ανταγωνιζόμενος τότε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεταξύ τους σχέση, που εκείνη την περίοδο χαρακτηριζόταν από έντονη αντιπαράθεση, μεταβλήθηκε τα επόμενα χρόνια, με τον Ρούμπιο να αναλαμβάνει τελικά μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ.

Σήμερα, οι πληροφορίες για πιθανή αποχώρησή του επαναφέρουν το ερώτημα εάν θα επιχειρήσει μια δεύτερη διεκδίκηση του Λευκού Οίκου.

Ανοιχτό το πολιτικό μέλλον του Μάρκο Ρούμπιο

Η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028 βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, παρά την αυξανόμενη κινητικότητα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Μάρκο Ρούμπιο παραμένει ένα ανεπιβεβαίωτο πολιτικό σενάριο, το οποίο βασίζεται σε πληροφορίες και εκτιμήσεις προσώπων που επικαλείται ο βρετανικός Τύπος.

Από την άλλη πλευρά, οι επίσημες διαψεύσεις της κυβέρνησης και οι προηγούμενες δηλώσεις του ίδιου του υπουργού Εξωτερικών δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί δεδομένη ούτε η παραίτησή του ούτε η υποψηφιότητά του.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν οι συζητήσεις αυτές θα οδηγήσουν σε πραγματικές κυβερνητικές αλλαγές ή θα παραμείνουν μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ήδη αρχίσει γύρω από τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ.