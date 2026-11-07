Super League: Σέντρα στη 10η αγωνιστική με Άρης – Παναιτωλικός και Βόλος – Κηφισιά – Το πρόγραμμα και τα κανάλια

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Super League, η οποία είναι η τελευταία πριν από τη νέα διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Η δράση ξεκινά στις 17:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά, ενώ στις 19:30 ο Άρης φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

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Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Κυριακή (8/11), με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό και την εκτός έδρας δοκιμασία του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού απέναντι στον Ηρακλή.

Βόλος – Κηφισιά: Αναζητούν την πρώτη νίκη οι Θεσσαλοί

Στις 17:00, ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τους γηπεδούχους.

Η ομάδα της Μαγνησίας βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μηδέν βαθμούς, μετά την αφαίρεση τριών βαθμών που της επιβλήθηκε για υπόθεση φερόμενης χειραγώγησης παλαιότερου αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Βόλος δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, με απολογισμό τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες.

Αντίθετα, η Κηφισιά βρίσκεται στην έβδομη θέση με 11 βαθμούς και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της με 3-2 από τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο είχε καταφέρει να επιστρέψει από το 0-2 στο 2-2 απέναντι στους «ερυθρόλευκους», ωστόσο δέχθηκε τρίτο γκολ στο φινάλε.

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Σέντρα: 17:00

Τηλεοπτική μετάδοση: Magenta Sport 1

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Άρης – Παναιτωλικός: Αναζητούν αντίδραση οι δύο ομάδες

Στις 19:30, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι «κίτρινοι» βρίσκονται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά τη βαριά εκτός έδρας ήττα τους με 3-0 από τον Λεβαδειακό.

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Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία είχε προηγουμένως καταγράψει τρεις διαδοχικές επιτυχίες στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός βρίσκεται στη δέκατη θέση με εννέα βαθμούς, έχοντας συμπληρώσει έξι συνεχόμενες ήττες, με συνολικό απολογισμό τερμάτων 1-16 σε αυτό το διάστημα.

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Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα ανακόψει την αρνητική πορεία της.

Σέντρα: 19:30

Τηλεοπτική μετάδοση: Novasports 1

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Ώρα Αγώνας Κανάλι 17:00 Βόλος – Κηφισιά Magenta Sport 1 19:30 Άρης – Παναιτωλικός Novasports 1

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Ώρα Αγώνας Κανάλι 17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα Novasports 1 17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός Magenta Sport 1 17:30 Ηρακλής – Παναθηναϊκός ΣΚΑΪ 18:30 ΟΦΗ – Ατρόμητος Magenta Sport 2 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1

Η βαθμολογία της Super League πριν από τη 10η αγωνιστική

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Παναθηναϊκός 24 2 Ολυμπιακός 22 3 ΠΑΟΚ 18 4 ΑΕΚ 17 5 Άρης 16 6 ΟΦΗ 16 7 Κηφισιά 11 8 Καλαμάτα 11 9 Ηρακλής 10 10 Παναιτωλικός 9 11 Λεβαδειακός 6 12 Αστέρας AKTOR 6 13 Ατρόμητος 5 14 Βόλος 0

Η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος έχουν από έναν αγώνα λιγότερο, ενώ στον Βόλο έχει επιβληθεί αφαίρεση τριών βαθμών.

Ξεχωρίζει το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Το μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (8/11), στις 21:00, όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 22 βαθμούς, δύο πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 18 βαθμούς.

Σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι «πράσινοι» θέλουν να διατηρήσουν την πρωτιά.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα της και να παραμείνει κοντά στις πρώτες θέσεις.

Με την ολοκλήρωση των επτά αναμετρήσεων, η Super League θα διακοπεί για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.