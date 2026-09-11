Σαουδική Αραβία: Από το Ιράκ τα drones που έπληξαν τον πετρελαιαγωγό – «Παγώνουν» τα αντίποινα

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι από το Ιράκ προήλθαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που ευθύνονται για την επίθεση στον στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την Πέμπτη και είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του πετρελαιαγωγού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

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Το Ριάντ δεν προχωρά σε αντίποινα

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι το Ριάντ επέλεξε, σε αυτή τη φάση, να μην προχωρήσει σε αντίποινα, έπειτα από σχετικό αίτημα του πρωθυπουργού του Ιράκ.

Η σαουδαραβική κυβέρνηση ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας και των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Η συγκεκριμένη διατύπωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον το Ριάντ κρίνει ότι απειλείται εκ νέου η ασφάλειά του.

Τραυματίες από τις επιθέσεις

Νωρίτερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι.

Οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό ή την κατάσταση της υγείας τους.

Η στρατηγική σημασία του πετρελαιαγωγού

Ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τα κοιτάσματα της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

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Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές του βασιλείου, καθώς προσφέρει εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.