Καύσωνας στην Ευρώπη: Χάος στην Γαλλία με χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Κόκκινος συναγερμός σε Ολλανδία και Ελβετία για θερμοκρασίες ρεκόρ

Ο καύσωνας στην Ευρώπη συνεχίζει την επέλαση του προκαλώντας δεκάδες θανάτους και προβλήματα σε υποδομές καθώς θερμοκρασίες ρεκόρ αναμένονται και σήμερα σε αρκετές περιοχές.

Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της Enedis, που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού και στην περιοχή του Μπορντό (νοτιοδυτικά).

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη, ένα φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution (WWA) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύκτας θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατες» την ίδια περίοδο το 1976 – μια χρονιά που επίσης παρατηρήθηκε καύσωνας–, σύμφωνα με τους επιστήμονες που εξετάζουν κατά πόσο η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση ευθύνεται για τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. 🌡️ ☀️ 🌍 🇫🇷 🇪🇸 Europe swelters in record-breaking temperatures



At least 94 million people in Europe are expected to experience temperatures over 35°C on Wednesday during a record-breaking heatwave, most of them in France and Spain, according to AFP calculations pic.twitter.com/ATGu781FVT— AFP News Agency (@AFP) June 24, 2026

Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρά σήμερα στη Γαλλία, μετά τη χθεσινή κορύφωση, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, όταν ίσχυε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για 72 διοικητικές περιφέρειες. Έως αύριο, Σάββατο, το πρωί αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες.

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🇫🇷 ☀️ #France is suffocating amid a historical heatwave, with #Paris hitting above 40 degrees celsius on June 23.



🏊 To help residents cope with the exceptionally high temperatures, the city has opened an area of the #CanalSaintMartin to swimmers.



A successful idea, although… pic.twitter.com/0bn5SQQs5c— FRANCE 24 English (@France24_en) June 24, 2026

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους διοργανωτές της Πορείας Περηφάνιας (Pride March), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, να την αναβάλουν λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα, διαφορετικά η αστυνομία θα την απαγορεύσει η ίδια.

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Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε για πρώτη φορά ‘κόκκινο’ συναγερμό για τον καύσωνα, που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες, Πέμπτη, στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα.

Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία.

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Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.