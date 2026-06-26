Εφιάλτης στη Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου για να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια – Αγνοούνται 50.000 άνθρωποι

Τον απόλυτο εφιάλτη βιώνει η Βενεζουέλα, με τα σωστικά συνεργεία αλλά και πολλούς πολίτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να βρουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τους δύο πανίσχυρους σεισμούς.

Ο αριθμός των νεκρών από τα 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ανέρχεται σε 235, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματισμένοι σε νοσοκομεία.

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Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να βρίσκουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Πάντως, τα θύματα σύμφωνα με μοντέλα προβλέψεων του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 10.000, ίσως αγγίξουν και τους 100.000.

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Η εικόνα από τη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Πολυώροφα κτίρια έχουν μετατραπεί σε σωρούς από χαλάσματα, ο παραλιακός αυτοκινητόδρομος έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές και χιλιάδες κάτοικοι έχουν βρει καταφύγιο σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους, υπό τον φόβο νέων μετασεισμών.

Οι ιστορίες ανθρώπων που αρνούνται να εγκαταλείψουν την ελπίδα συγκλονίζουν. Γονείς, παιδιά και συγγενείς συνεχίζουν να σκάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια στα ερείπια, αναζητώντας επιζώντες.

Σημειώνεται πως οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μία γυναίκα από τα ερείπια του κτιρίου Don Pepe στο Καράκας περισσότερες από 24 ώρες μετά τον σεισμό, δίνοντας νέα ώθηση στις επιχειρήσεις διάσωσης.

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Τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας λειτουργούν πλέον σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, με γιατρούς και νοσηλευτές να δίνουν πραγματική μάχη για να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό τραυματιών.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Διεθνής κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Τουρκία, Γερμανία, Μεξικό, Καναδάς, Βραζιλία, Κολομβία, Ελ Σαλβαδόρ, Κατάρ, Ισπανία, Πορτογαλία και πολλές ακόμη χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει αποστολές διασωστών, ιατρικών ομάδων, στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών, ανθρωπιστικού υλικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

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Στο Καράκας βρίσκεται ήδη ο υποστράτηγος των Αμερικανών Πεζοναυτών Κέβιν Τζάραρντ, ο οποίος συντονίζει επί τόπου την αμερικανική αποστολή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Copernicus για τη χαρτογράφηση των καταστροφών. Παράλληλα, η Τουρκία απέστειλε δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη A-400M με διασώστες, γιατρούς, σκύλους έρευνας και οχήματα απεγκλωβισμού.