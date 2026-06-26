Στη Νέα Σμύρνη ο Μητσοτάκης – Συνομίλησε με πολίτες και έπαιξε… τάβλι (βίντεο)

Την περιοχή της Νέας Σμύρνης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26/6 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες και ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Τον κ. Μητσοτάκη συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

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Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της βόλτας στους δρόμους της Νέας Σμύρνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ένα καφέ και έπαιξε τάβλι με έναν πολίτη, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα χαλαρή και ευχάριστη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να βρεθεί πιο κοντά στους πολίτες και να ακούσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους.

Πάντως, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως οι επισκέψεις σε γειτονιές και η επαφή με τους πολίτες δεν συνδέεται με επιτάχυνση των εκλογών. “Εμείς τρία χρόνια γκαζώνουμε” είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα «Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ: Εστιάζοντας στην ψυχική υγεία» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.