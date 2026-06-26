Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα 4 οχημάτων και ασθενοφόρου στην ΕΟ Κορίνθου – Τριπόλεως

Σοβαρό τροχαίο χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα σημειώθηκε στην Ε.Ο. Κορίνθου – Τριπόλεως όταν ασθενοφόρο ενεπλάκη σε καραμπόλα με 4 οχήματα.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών, με κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ.

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Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες του τροχαίου και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.