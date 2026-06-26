Γαλλία: Αναβλήθηκε λόγω του ακραίου καύσωνα το Pride στο Παρίσι – Πότε θα γίνει

Οι διοργανωτές της Πορείας Περηφάνιας (Pride) του Παρισιού μετέθεσαν την αυριανή εκδήλωση για τον Σεπτέμβριο αφότου η αστυνομία ζήτησε να αναβληθεί λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η ετήσια εκδήλωση προσελκύει συνήθως δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της πόλης. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τον αναπρογραμματισμό με σημερινή ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η αστυνομία είχε εκδώσει την ίδια εντολή για το μουσικό φεστιβάλ Solidays και μια αθλητική συνάντηση στο Στάδιο Σαρλετί.

Οι διοργανωτές του Solidays ανέβαλαν επίσης την εκδήλωση, όπως μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFM.

Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Επίσης, ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της Enedis, που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού και στην περιοχή του Μπορντό (νοτιοδυτικά).