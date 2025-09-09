Κατάρ: Καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» στην Ντόχα

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Hamas media alleges the US brokered a "trap," luring its leaders to a meeting in Doha for an Israeli strike. In a stunning detail, Qatar confirms its air defenses were not activated, implying coordination. pic.twitter.com/xcr5BQaub3— Filipe Neves ✍️🎶 (@_FilipeNeves) September 9, 2025

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.