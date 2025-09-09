Κατάρ: Καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» στην Ντόχα
«Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου»
Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.
Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.
BREAKING: Hamas media alleges the US brokered a "trap," luring its leaders to a meeting in Doha for an Israeli strike. In a stunning detail, Qatar confirms its air defenses were not activated, implying coordination. pic.twitter.com/xcr5BQaub3— Filipe Neves ✍️🎶 (@_FilipeNeves) September 9, 2025
Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.
