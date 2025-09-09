Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Κατάρ: Καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» στην Ντόχα

«Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου»

Κατάρ: Καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» στην Ντόχα
Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

