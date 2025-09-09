«Ήταν το Γιν μου κι εγώ το Γιανγκ του» – Το συγκινητικό μήνυμα του δίδυμου αδελφού του Μερκούρη Ψυλλάκη

Ο δίδυμος αδελφός του Μερκούρη Ψυλλάκη, Μάικ προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσω Instagram.

Ο Μάικ Ψυλλάκης θέλησε να αναφερθεί στην σχέση του με τον αδελφό του λίγες ημέρες μετά τον φρικτό θάνατο που βρήκε ο ομογενής σέρφερ από τα σαγόνια λευκού καρχαρία.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «ήταν το Γιν μου, κι εγώ το Γιανγκ του. Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου. Ήμασταν τηλεπαθητικοί. Μοιραζόμασταν την ίδια ψυχή. Ο Μερκούρης ήταν η ζωή μου, το δεξί μου χέρι».

Μάλιστα ανέβασε φωτογραφίες μαζί με τον Μερκούρη και συνέχισε: «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον δεσμό που είχαμε μεγαλώνοντας. Είχαμε τη δική μας γλώσσα και μοιραζόμασταν τα ίδια όνειρα, κυριολεκτικά. Οι εμπειρίες που ζήσαμε μαζί ήταν πραγματικά απίστευτες».

Παρά τις τραγικές συνθήκες του θανάτου του, ο Μάικ ανέφερε στον φόρο τιμής του ότι το μήνυμα του αδελφού του ήταν «να ζεις τη ζωή με απόλυτο πάθος».

«Ήταν παθιασμένος… η ψυχή σε κάθε πάρτι…» συνέχισε. «Αγαπούσε πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρία και την Ελευθερία», πρόσθεσε για τη γυναίκα και την κόρη που αφήνει πίσω ο Μερκούρης. «Σας παρακαλώ, στηρίξτε τις με όποιον τρόπο μπορείτε».

«Σε αγαπώ αδελφέ, είσαι για πάντα μαζί μου, μέσα από εμένα», καταλήγει στο μήνυμά του.

Ο 57χρονος Μερκούρης κατασπαράχθηκε από καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ στις 6 Σεπτεμβρίου.