Αυστραλία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση καρχαρία στον 57χρονο ομογενή – Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του
Ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού
Στη θλίψη έχει βυθιστεί η ελληνική κοινότητα στο Σίδνει της Αυστραλίας από τον θάνατο του 57χρονου ομογενή Μερκούρη Ψυλλάκη που άφησε την τελευταία του πνοή μετά από επίθεση που δέχθηκε από μεγάλο καρχαρία.
Όλα έγιναν ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους λίγο μετά τις 10:00 πμ τοπική ώρα στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Όπως μεταδίδει το δίκτυο Sky News Australia ο 57χρονος προσπάθησε να σωθεί, ωστόσο τα τραύματα που του κατάφερε ο καρχαρίας ήταν τέτοια που του προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία και υπέκυψε.
Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης, με τους φίλους του να τον βγάζουν αιμόφυρτο στην ακτή. Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, ο 57χρονος δεν τα κατάφερε.
Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε το Sky News υπογράμμισε ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που έχει δει ποτέ. Υπήρχε ένας άνδρας στο νερό που φώναζε ”Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο», είπε.
Ήταν πατέρας ενός παιδιού
Ο 57χρονος αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρία, την ανήλικη κόρη τους και τον δίδυμο αδελφό του Μάικ.
Σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ «σχεδόν όλοι» στο Dee Why γνώριζαν τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του χαρακτηρίζοντας τον ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο.
