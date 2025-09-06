Αυστραλία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση καρχαρία στον 57χρονο ομογενή – Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η ελληνική κοινότητα στο Σίδνει της Αυστραλίας από τον θάνατο του 57χρονου ομογενή Μερκούρη Ψυλλάκη που άφησε την τελευταία του πνοή μετά από επίθεση που δέχθηκε από μεγάλο καρχαρία.

Όλα έγιναν ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους λίγο μετά τις 10:00 πμ τοπική ώρα στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Tragedia en las playas del norte de Sídney: Mercury Psillakis, surfista de 57 años🏄‍♂️, murió tras ser atacado por un tiburón en Long Reef Beach, cerca de Dee Why 🦈

🩸El animal le causó heridas catastróficas pese a que otros surfistas lo ayudaron

🏖️🛑Playas de Manly a Narrabeen… pic.twitter.com/oc9sfOESMW— Sonar 360 (@Sonar360) September 6, 2025

Όπως μεταδίδει το δίκτυο Sky News Australia ο 57χρονος προσπάθησε να σωθεί, ωστόσο τα τραύματα που του κατάφερε ο καρχαρίας ήταν τέτοια που του προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία και υπέκυψε.

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης, με τους φίλους του να τον βγάζουν αιμόφυρτο στην ακτή. Παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, ο 57χρονος δεν τα κατάφερε.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε το Sky News υπογράμμισε ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που έχει δει ποτέ. Υπήρχε ένας άνδρας στο νερό που φώναζε ”Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο», είπε.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού

Ο 57χρονος αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρία, την ανήλικη κόρη τους και τον δίδυμο αδελφό του Μάικ.

Σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ «σχεδόν όλοι» στο Dee Why γνώριζαν τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του χαρακτηρίζοντας τον ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο.