Αυστραλία: H ηρωική πράξη του ομογενούς σέρφερ πριν τον σκοτώσει ο καρχαρίας – Ποια ήταν τα τελευταία λόγια του

Θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία που σημειώθηκε στο Σίδνει της Αυστραλίας από τον θάνατο του 57χρονου ομογενή Μερκούρη Ψυλλάκη, ο οποίος χθες (06.09) έπεσε θύμα επίθεσης από μεγάλο καρχαρία.

Ο άτυχος άνδρας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία από Έλληνες γονείς και είχε μεγάλη αγάπη για το σέρφινγκ. Όλα έγιναν χθες κι ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους λίγο μετά τις 10:00 πμ τοπική ώρα στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο στενός φίλος του Μερκούρη Ψυλλάκη περιέγραψε την τελευταία ηρωική πράξη του 57χρονου πριν χάσει τη ζωή του. Ήταν εκείνος που προειδοποίησε τους φίλους του για τον καρχαρία και προσπάθησε να τους συγκεντρώσει όλους μαζί σε ένα σημείο για ασφάλεια. It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

«Ήταν στο πίσω μέρος της ομάδας και προσπαθούσε να τους συγκεντρώσει όλους όταν ο καρχαρίας τον εντόπισε», είπε στον Daily Telegraph ο φίλος του άτυχου άνδρα.

«Ήρθε κατευθείαν από πίσω, βγήκε από το νερό και έπεσε κατευθείαν πάνω του. Είναι το χειρότερο σενάριο. Συνήθως έρχονται από το πλάι, αλλά αυτός ήρθε κατευθείαν από πίσω, βγήκε από το νερό και έπεσε πάνω του. Ήταν τόσο γρήγορο», συμπλήρωσε.

«Δεν θέλω να με δαγκώσεις – Τα τελευταία λόγια του»

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε το Sky News υπογράμμισε ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που έχει δει ποτέ. Υπήρχε ένας άνδρας στο νερό που φώναζε ”Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο», είπε.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού

Ο 57χρονος αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρία, την ανήλικη κόρη τους και τον δίδυμο αδελφό του Μάικ.

Σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ «σχεδόν όλοι» στο Dee Why γνώριζαν τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον αδελφό του χαρακτηρίζοντας τον ως έναν ζεστό και φιλόξενο άνθρωπο.