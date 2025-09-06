Αυστραλία: Μεγάλος καρχαρίας κατασπάραξε σέρφερ – Έλληνας ομογενής το θύμα

Σέρφερ που δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία σε θάλασσα του Σίδνεϊ της Αυστραλίας υπέκυψε στα τραύματά του, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ενώ πρόκειται για το πρώτο τέτοιο συμβάν που σημειώνεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν ορισμένες παραλίες.

Το θύμα, είναι Έλληνας ομογενής και δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από την ακτή και έκανε σέρφινγκ με φίλους λίγο μετά τις 10:00 πμ τοπική ώρα στην Λονγκ Ριφ Μπιτς, μια παραλία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

🇦🇺

Tragedia en las playas del norte de Sídney: Mercury Psillakis, surfista de 57 años🏄‍♂️, murió tras ser atacado por un tiburón en Long Reef Beach, cerca de Dee Why 🦈

🩸El animal le causó heridas catastróficas pese a que otros surfistas lo ayudaron

🏖️🛑Playas de Manly a Narrabeen… pic.twitter.com/oc9sfOESMW— Sonar 360 (@Sonar360) September 6, 2025

Αυτόν ανέσυραν από το νερό άλλοι σέρφερ, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Στιούαρτ Τόμσον.

“Είχε υποστεί καταστροφικά τραύματα”, πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποιο είδος καρχαρία ευθύνεται για την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν σήμερα ορισμένες παραλίες για το κοινό, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.