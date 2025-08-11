Μηχανική βλάβη σε αεροσκάφος που πετούσε από τη Ρόδο προς το Τελ Αβιβ – Προσγειώθηκε μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 για πτήση αεροπλάνου από την Ρόδο προς το Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Jerusalem Post η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο της Ελλάδας προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά από βλάβη στον εξοπλισμό που ανάγκασε την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κλήθηκε επίσης να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσης.