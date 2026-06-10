Μεθυσμένος επιβάτης αεροπλάνου προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση προς Ηράκλειο

Περιπετειώδης ήταν μια πτήση από Γενεύη προς Ηράκλειο, με έναν Ελβετό επιβάτη να συλλαμβάνεται.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, κατά την απογευματινή πτήση προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, 30χρονος επιβάτης Ελβετικής καταγωγής δημιούργησε αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες αλλά και στο προσωπικό, αφού δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις που του έκαναν.

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Ο 30χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, λογομαχούσε και ήταν απείθαρχος.

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ο 30χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία είχε ενημερωθεί για το περιστατικό κατά την διάρκεια της πτήσης και θα οδηγηθεί αρμοδίως.