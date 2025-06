Τον τρόπο που το Ισραήλ ετοίμασε επικοινωνιακά την χθεσινοβραδινή επίθεση στο Ιράν αποκαλύπτουν ΜΜΕ της χώρας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Ισραήλ έπιασε στον ύπνο το Ιράν χρησιμοποιώντας την παραπληροφόρηση ως κύριο όπλο για να χαλαρώσει την όποια ετοιμότητα θα επιδείκνυαν στην στρατιωτική ηγεσία του Ιράν. Όπως αποκαλύπτει ανώτερη κυβερνητική πηγή στην Jerusalem Post, η παραπληροφόρηση δεν στόχευε μόνο στην αποπροσανατολισμό του Ιράν, αλλά και στην απόκτηση κρίσιμου στρατηγικού πλεονεκτήματος.

Η επιχείρηση εγκρίθηκε ομόφωνα σε μια συνεδρίαση-«βιτρίνα» του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, που παρουσιάστηκε δημοσίως ως τεχνική συζήτηση για διαπραγματεύσεις ομήρων. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου σκόπιμα ανακοίνωσε ότι η έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας θα αφορούσε τις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων από την Λωρίδα της Γάζας.

Israeli Air Force fighter jets completed an "extensive blow" against Iran's air defenses in the west of the country, the military says.



As part of the strike, the IDF says dozens of radars and air defense missile launchers were destroyed.



The military says the strikes "improve… pic.twitter.com/batNb5QVrj